Korczarowski pobity na żywo! Jest nagranie! Brutalny atak Kapeli, w tle Schreiber

• Piotr Korczarowski zakrwawiony w kamerze• Jaś Kapela rzucił się z pięściami, w ruch poszły krzesła• Marianna Schreiber przerwała kłótnię i broniła byłego partnera• Szokujące nagranie już krąży po sieci

Korczarowski również został oblany i ruszył na Kapelę! 😶#primemma pic.twitter.com/EqzQ7wQUs9— PRIME SHOW MMA (@primeshowmma) December 7, 2025

Brutalne starcie na oczach widzów. „Nie wytrzymał!”

Na jednym z ujęć Jaś Kapela oblał Piotra Korczarowskiego sosem czekoladowym, po czym atmosfera eksplodowała. Korczarowski rzucił się na aktywistę, a ochroniarze nie byli w stanie opanować rosnącej agresji. Widzowie obserwowali wszystko na żywo, bez cenzury.

„Muszę zareagować!”. Kaczyński nie wytrzymał i pierwszy raz odpowiedział nagraniem

W pewnym momencie krzesła poszły w ruch, a na nagraniach widać, jak Kapela i Korczarowski próbują wyrwać się ochronie i kontynuować bójkę. Marianna Schreiber, która jeszcze chwilę wcześniej wbijała byłemu partnerowi drobne szpilki, nagle zerwała się z miejsca:

– Co ty robisz! – krzyczała roztrzęsiona.

Zakrwawiona koszula i podbite oko. Awantura nie do zatrzymania

Po zakończeniu transmisji w sieci natychmiast zaczęły krążyć screeny, na których widać podbite oko Korczarowskiego i plamy krwi na koszuli. Internauci zaczęli pisać, że „takiej jatki nie było jeszcze w polskim MMA show”.

Walka o… nic? Bo oni nawet nie walczą ze sobą

Najbardziej absurdalny wątek? Kapela i Korczarowski nie są parą przeciwników w oktagonie! Kapela ma walczyć z „PapJeżem Polakiem”, a Korczarowski z Jakubem „Paramaxilem” Frączkiem. Mimo to, konferencja zamieniła się w osobisty pojedynek.

Schreiber ogłasza rozstanie: „Nie będzie powrotów”

Kilka miesięcy temu internet żył ich deklaracjami o tak zwanym „białym związku”, o wspólnych wystąpieniach i planach. Tymczasem celebrytka poinformowała, że to koniec definitywny.

– Rozstaliśmy się z Piotrem ostatecznie – mówiła na Instagramie. – Nie będzie już żadnych powrotów.

Czy to jeszcze promocja walki, czy już realna nienawiść?

Po tym, co wydarzyło się na konferencji, jedno jest pewne: granica między show a realnym konfliktem została niebezpiecznie przejechana.

Coraz głośniej słychać opinie, że „MMA celebrytów wymknęło się spod kontroli” i wygląda jak walka o clicki, nie o sport. Internauci piszą wprost, że to „najbardziej toksyczna relacja w polskim internecie”, a Kapela i Korczarowski zrobili show, którego organizatorzy mogą już nie ogarnąć.

Express Biedrzyckiej | 2025 12 05 | VOD1 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.