Tak mieszkał Andrzej Lepper. Luksus lat 90. Też mieliście takie meble? [FOTO]

Andrzej Lepper zmarł 5 sierpnia 2011 roku. Miał 56 lat. Oficjalnie przyczyną śmierci lidera Samoobrony było samobójstwo, jednak do dziś wiele osób, które osobiście znały Andrzeja Leppera, nie wierzy w to, że mógł on targnąć się na swoje życie. Wokół śmierci wicepremiera w rządzie Jarosława Kaczyńskiego roi się od rozmaitych teorii spiskowych. Po latach okazało się, że do marnie wykształconego Andrzeja Leppera (polityk nie miał nawet matury) słabość miało wielu polityków, nawet takich z tytułem profesorskim. - To był taki niegłupi samouk, a ja samouków lubię, bo mają w sobie naturalność - wspominał w wywiadzie rzece Stefan Niesiołowski. - Lepper zwracał się do mnie per "panie przewodniczący", ja do niego tak samo. Tak się tytułowaliśmy. Sekretarka przynosiła herbatę i ciasteczko, a Lepper pytał, czy chciałbym się napić czegoś mocniejszego. Z uśmiechem odpowiadałem, że jest zbyt wcześnie - wspominał były wicemarszałek Sejmu.

W tym roku "Super Express" rozmawiał z Ryszardem Czarneckim, dawnym kolegą Leppera z Samoobrony, który tak opowiadał o polityku: - Nie wierzę w samobójstwo Leppera, prezesa Samoobrony. Są ludzie, którzy nie popełniają samobójstwa. Jego nie załamywały problemy, także finansowe. To było zwierzę polityczne - komentował.

