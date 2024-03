Aż złapaliśmy się za głowę, gdy zobaczyliśmy mieszkanie Magdaleny Biejat. Ma to, co i Marta Kaczyńska [ZDJĘCIA]

Szok, jaką jajecznicę zjadł Wałęsa na śniadanie! Nie każdy by to przełknął

Łukasz Schreiber zapytany o swoje małżeństwo. Nie gryzł się w język. Wszystko doszło do Marianny Schreiber, która wyjechała do Tajlandii

Magdalena Biejat to teraz jedna z bardziej popularnych osób w polskiej polityce. Senatorka Lewicy chce iść o krok dalej i startuje w Warszawie na prezydenta. Biejat to młoda polityk, która ma za sobą spore doświadczenie w polityce. Jak możemy przeczytać na stronie Senatu: Magdalena Biejat ma 42 lata i pochodzi z Warszawy. Z wykształcenia jest socjolożką, ukończyła Uniwersytet w Grenadzie, a także studia podyplomowe z zarządzania organizacjami pozarządowymi, organizowane przez Collegium Civitas w Warszawie i Instytut Studiów Politycznych PAN. Co ciekawe Biejat zawodowo zajmowała się tłumaczeniem literatury hiszpańskojęzycznej. Jest członkinią Lewicy Razem. Od 2022 r. pełni funkcję współprzewodniczącej tej partii. Prywatnie to żona i mama dwójki dzieci. A jak mieszka? Podejrzeliśmy!

Magdalena Biejat ma w mieszkaniu tradycyjny styl. Ta podłoga jest genialna!

Magdalena Biejat jest współwłaścicielką mieszkania mającego 90 m kw, wartego milion złotych. Czasem Biejat wrzuca zdjęcia z mieszka do internetu i uchyla rąbka tajemnicy. Jak mieszka Magdalena Biejat, w jakich warunkach? Okazuje się, że mieszkanie polityczki jest tradycyjne, ale urządzone z modnymi elementami. Są więc tam choćby modne kwiaty, które Polacy uwielbiają, czyli sansewieria. To, co zwraca uwagę to też fikuśne półki na książki, czyli takie, które krzywo układają książki. My zwróciliśmy też uwagę, na to, że w mieszkaniu Biejat jedna z podług jest w biało-czarne kafelki! To tradycyjne rozwiązanie, które zawsze się sprawdza. A co ciekawe podobne ma w domu Marta Kaczyńska. Kliknijcie tu, a sami się przekonacie.

MIESZKANIE MAGDALENY BIEJAT W GALERII NIŻEJ, ZOBACZCIE JAK MIESZKA

Quiz. Co wiesz o Lewicy? Sprawdź to! Pytanie 1 z 12 Lewica to projekt polityczny, który powstał w: 2000 r. 2016 r. 2019 r. Dalej