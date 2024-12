Tusk to SZATAN! A Kaczor MĄCICIEL! Jak zakończyć WOJNĘ POLSKO–POLSKĄ? Naród jest KŁÓTLIWY...

„Tusk jeszcze ani razu nie powiedział prawdy. On jest szatanem. On będzie was kłamał!” - wypalił Święty Mikołaj z Krupóweki. „Polski naród jest ciężki i kłótliwy”, przekonywał młody chłopak. „To mamy w genach…”, zgodził się z nim mężczyzna. „Zabierają nam poselskie immunitety... Proszę pana, pierdnąć się boję, a dopiero co powiedzieć”, przekonywał góral, którego Adam Feder zapytał o to, kiedy wreszcie skończy się wojna polsko – polska. „Tylko miłość nas uwolni od zła”, apelowała emerytka. Czy to w ogóle możliwe, żeby Polacy wpadli sobie w ramiona i wreszcie się pogodzili? „Jak by była jakaś flaszka. Flaszki trzeba…”, odparł mężczyzna, który na Krupówkach w Zakopanem pracuje w charakterze Janosika. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa!

MIKOŁAJ Z KRUPÓWEK: TUSK TO SZATAN! W POLSCE JUŻ NIE BĘDZIE ZGODY. TO ZASZŁO ZA DALEKO - KOMENTERY