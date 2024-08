Tak Sławomir Mentzen świętował rocznicę ślubu! Jest z żoną od wielu lat

Sławomir Menzten poślubił swoją ukochaną, Agnieszkę Mentzen, już 14 lat temu. 31 lipca świętowali swoją rocznicę w klimatycznej restauracji. Polityk zamieścił ich wspólne zdjęcie, na którym oczekiwali na posiłek. Na stoliku było widać wodę z miętą i plastrami cytryny oraz czekadełko w postaci kromek chleba. Uwagę zwracał ceglany mur za ich plecami i dużo zieleni. Widać, że para świetnie się bawiła! Nie mogli powstrzymać uśmiechów.

Parze świetnie się układa! Cztery lata temu, przy okazji wcześniejszej rocznicy, Sławomir Mentzen napisał kilka słów o swoim związku.

- Zleciało strasznie szybko. Mam bardzo dobrą i cierpliwą żonę, skoro tyle ze mną wytrzymała i z wyrozumiałością podchodzi do tego, że ciągle nie ma mnie w domu - napisał wówczas. - Z perspektywy 10 lat muszę powiedzieć, że małżeństwo to coś wspaniałego. Jeżeli jesteście z osobą, którą kochacie, to nie ma na co czekać, żeńcie się! - dodał.

Widać, że mimo upływu lat ich uczucie nie gaśnie! Pomagać może fakt, że para ma dość podobne poglądy. - Politycznie o tyle się różnimy, że ona jeszcze bardziej PiS nie lubi ode mnie. Jest jeszcze bardziej antypisowska niż ja - powiedział w jednym z wywiadów polityk.

Sama Agnieszka Mentzen nie jest aktywna na scenie politycznej, choć w 2018 roku startowała w wyborach samorządowych do Sejmiku Wojewódzkiego. Startowała z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Wolność w Samorządzie. Obecnie zaś wspiera swojego męża i dopinguje niezależnie od sytuacji!

W naszej galerii możesz zobaczyć Sławomira Mentzena z żoną:

