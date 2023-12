Tak mieszka Borys Budka z żoną Katarzyną i córeczką Lenką. Mają piękny ogród i jeszcze to! ZOBACZ ZDJĘCIA

"Czytała Krystyna Czubówna". Jej głos znają wszyscy

Krystyna Czubówna przez lata była gwiazdą TVP, dziennikarką, prezenterką telewizyjną i lektorką. Jej głos znają miliony. Do dziś Polacy potrafią ją bezbłędnie rozpoznać po charakterystycznej barwie i tembrze głosu. Jest niekwestionowanym wzorem lektorki w filmach dokumentalnych, a zwłaszcza przyrodniczych. To ona najczęściej opowiada nam o świecie zwierząt, roślin, o potędze natury i jej tajemnicach na wszystkich kanałach. - Te filmy z całą pewnością zbudowały pewien rodzaj wrażliwości, której nie posiadałam, dopóki nie zaczęłam się wczuwać w tematy, które one poruszają - powiedziała w wywiadzie dla portalu Legalna Kultura.

Kim jest Krystyna Czubówna? Wiek, wykształcenie

Krystyna Czubówna urodziła się w 1954 roku w Nowym Sączu. Jest prawniczką z wykształcenia. Ukończyła Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie. Ale jej mama widziała dla niej inna ścieżkę kariery. Miała studiować handel zagraniczny. Nie dostała się jednak na ten kierunek. Czubówna ma córkę, która też jest lektorką. Widzowie mogli usłyszeć ją w programie "Big Brother".

Krystyna Czubówna jest czterokrotną laureatką nagrody prezesa Telewizji Polskiej za reportaże z Bośni, Czeczenii i Republiki Południowej Afryki. Otrzymała także cztery razy nagrodę Telekamery w kategorii "Informacje" (w 1998, 1999, 2000 i 2001 roku). Ponadto trzy razy odbierała nagrodę Wiktory za lata 1992, 1995 i 1997. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski przyznał jej w 1999 roku Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Była gwiazdą TVP, w końcu stała się jej legendą. Prowadziła "Panoramę"

Pracę w mediach Czubówna rozpoczęła nie w telewizji, ale w radiu, dokładniej w Polskim Radiu - jako dziennikarka "Lata z radiem". Była też prowadzącą program informacyjno-publicystyczny "Sygnały dnia" w Polskim Radiu. Swoją pierwszą audycję w radiu przeczytała mając zaledwie 20 lat - w 1974 roku. Do radia trafiła przypadkiem. "Musiałam się nie dostać na studia, żeby znalazła się ścieżka dojścia do Polskiego Radia" - mówiła w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".

Jednak prawdziwą rozpoznawalność Krystyna Czubówna zdobyła dzięki "Panoramie", którą prowadziła w latach 90. XX wieku. Po raz pierwszy poprowadziła ten program informacyjny w TVP2 w 1991 roku. Dwa lata później zaczęła prace lektorki w programach dokumentalnych, stając się najbardziej znanym głosem lektorki w Polsce. Odeszła z TVP, ponieważ podjęła współpracę z Telekomunikacją Polską (TP SA), co wywołało wiele kontrowersji.

