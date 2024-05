Tak teraz wygląda Adam Michnik. Przyszedł na pogrzeb [ZDJĘCIA]

Ogromny sukces Kingi Dudy. Ręce same składają się do oklasków

W Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych Ludwikę Wujec, wdowę po Henryku Wujcu, w środę (29 maj) pożegnali rodzina i przyjaciele, a także politycy, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, ludzie kultury i artyści, m.in. były prezydent Bronisław Komorowski z małżonką, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, Bogdan Borusewicz, Czesław Bielecki, Andrzej Celiński, Adam Michnik, Konstanty Gebert, była minister kultury prof. Małgorzata Omilanowska i Maja Komorowska. - Zobacz, Pawełku, nikogo nie zapraszałam, a tyle osób przyszło. Tak pewnie mama powiedziałaby, widząc was tutaj - powiedział do uczestników uroczystości pogrzebowych syn zmarłej Paweł Wujec. - Ciągle mam przed oczami nasze ostatnie spotkania, nasze ostatnie rozmowy. Tydzień temu, kiedy szykowaliśmy się na podróż do hospicjum, ja mamie robiłem zdjęcia, a mama robiła miny do tych zdjęć - mówił wzruszony.

Opozycjonistkę pożegnał też prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Ludwiki Wujec, osoby bardzo ważnej i zasłużonej dla polskiej walki o wolność i demokrację. Opozycjonistki z czasów PRL, działaczki Solidarności, założycielki prasy podziemnej, oddanej asystentki Tadeusza Mazowieckiego podczas obrad Okrągłego Stołu, ale także wspaniałego warszawskiego samorządowca - napisał prezydent Rafał Trzaskowski w liście do uczestników uroczystości pogrzebowych, który odczytał jego zastępca Tomasz Bratek. - Dzięki silnym przekonaniom i życiu pełnemu pasji do pomagania innym pani Ludwika stała się symbolem siły i odwagi, a jej wkład w historię naszego kraju pozostanie na zawsze niezapomniany. (...) Ludwika Wujec to również wzorzec szlachetnego zaangażowania w sprawy wspólne. Jej postawa i aktywność zyskały szacunek i podziw wielu osób, gdy w latach 1995-2002 zasiadała we władzach warszawskiego samorządu, pełniąc funkcję sekretarza i członkini Zarządu Gminy Warszawa Centrum - przypomniał w liście Trzaskowski.

Po ekumenicznej modlitwie, którą odprawili ksiądz Andrzej Luter i naczelny rabin Polski Michael Schudrich (Wujec pochodziła z żydowskiej rodziny), trumnę z ciałem Ludwiki Wujec złożono w grobie rodzinnym. Opozycjonistka okresu PRL, działaczka społeczna, asystentka Tadeusza Mazowieckiego w czasie obrad Okrągłego Stołu Ludwika Wujec zmarła 26 maja w wieku 83 lat.

