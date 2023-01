Agata Duda przekazała to cudo na WOŚP! Prezydent też coś dorzucił

Małgorzata Trzaskowska zrobiła ogromne wrażenie na Polakach, którzy mieli okazję poznać ją bliżej w 2020 roku. To wtedy, w czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi, Trzaskowska brylowała u boku męża Rafała Trzaskowskiego. Często pojawiał się w mediach, udzielała wywiadów. Od razu też wzięła się do konkretnej roboty i zaczęła działać na rzecz kobiet, bo to ich sprawy stały się dla niej priorytetem. Założyła fundację, a za swoje działanie została doceniona i wyróżniona przez kobiety. Potem jednak zniknęła z mediów, a na jej profilach w mediach społecznościowych próżno było szukać nowych zdjęć, wpisów czy doniesień dotyczących jej działalności. Po prostu Trzaskowska zamilkła. A jednym z jej ostatnich wpisów były życzenia na Dzień Dziecka, które wówczas wywołały niemałe zamieszanie.

Tak teraz wygląda Małgorzata Trzaskowska. Pojawiła się u boku męża w czasie finału WOŚP

Teraz jednak niedoszła pierwsza dama pojawiła się wraz z mężem Rafałem Trzaskowskim w czasie finału WOŚP w Warszawie na światełku do nieba. Zdjęciem z małżonką w Internecie pochwalił się mąż. Prezydent Warszawy podpisał zdjęcie: - Zweryfikowano Z @gosia.trzaskowska na światełku do nieba #WOŚP ❤️. Jak wygląda Trzaskowska, czy się zmieniła? Trzeba przyznać, że nadal wygląda wspaniale i zupełnie się zmieniła, czas dla niej się zatrzymał.

Ludzie pod wrażenie zdjęcia Trzaskowskiego z żoną Małgorzatą: Przyszła Pierwsza Para prezydencka

Fani prezydenta Warszawy bardzo ucieszyli się na widok jego żony. W komentarzach zaroiło się od stwierdzeń, że to "przyszła para prezydencka": - Przyszła Pierwsza Para prezydencka!!; Piękna prezydencka para ❤️❤️; jest nadzieja... przyszła para prezydencka 👍👍👍🌹🌹🌹; Macie Państwo ogromny potencjał aby zostać w niedalekiej przyszłości parą prezydencką; Ależ ja lubię na Państwa patrzeć ❤️ bije od Państwa niesamowicie pozytywną energią - czytamy we wpisach internautów na Instagramie.