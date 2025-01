Tak Tusk ustawiał polityków do zdjęcia z Dudą. Internauci pękają ze śmiechu

W piątek 17 stycznia Andrzej Duda oficjalnie powołał na stanowisko ministra nauki i szkolnictwa wyższego Marcina Kulaska, który zastąpił Dariusz Wieczorka. Na uroczystości był obecny między innymi premier Donald Tusk. Po wręczeniu teki i przemówieniach przyszła pora na zrobienie oficjalnego zdjęcia upamiętniającego to wydarzenie. Wtedy kamery uchwyciły zabawną sytuację.

Nagranie bawi internautów do łez

Na fragmencie nagrania widać, jak Marcin Kulaska stoi obok Dariusza Wieczorka i Donalda Tuska. Premier zaś trzyma za łokieć tego drugiego i przesuwa go w swoją stronę. W tle widać, jak Andrzej Duda oddala się szybkim krokiem, ale zostaje zatrzymany przez premiera i się zatrzymuje. Następnie lider PO przyciąga do siebie Dariusz Wieczorka i wszyscy ustawiają się w rzędzie, a potem uśmiechają się do aparatu.

W pod postem od razu pojawiło się wiele komentarzy od rozbawionych do łez internautów. "Ten jeden, najmniej ogarnięty chłopiec podczas robienia wspólnego zdjęcia w przedszkolu"; "Urocze"; "Ustawienie ważna rzecz"; "Premier to według wzrostu ustawiał" - czytamy.

Jak widać w świecie polityki nawet pozowanie do zdjęć nie jest proste! Trzeba pamiętać, aby się odpowiednio ustawić, przybrać odpowiednią pozę i minę. Nawet tacy polityczni wyjadacze jak Andrzej Duda i Donald Tusk mogą się w tym wszystkim pogubić!

