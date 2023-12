Tak wygląda dom Donalda Tuska w środku. Żona komentowała: Zimą ciągnie od piwnicy i płacimy bardzo duże rachunki za gaz [MAMY ZDJĘCIA]

Gdzie mieszka Donald Tusk i w jakim domu? To pytanie często zadają sobie Polacy, tym bardziej teraz, gdy możliwe jest, że Tusk zostanie po raz drugi premierem. Nie jest tajemnicą, że polityk od lat mieszka w Sopocie. Wraz z żoną zajmuje mieszkanie w przedwojennej kamienicy. Na pierwszy rzut oka dom nie wyróżnia się niczym szczególnym, nie wygląda imponująco, ale ma swój charakter i "duszę" jaką można odkryć w starych budowlach. Co ciekawe jeszcze niedawno było na nim widać ślady wojny. W 2007 roku jedna z gazet donosiła, że dosłownie pod kuchennym oknem był widoczny ślad po pocisku.

Mieszkanie Tusków mieści się na parterze kamienicy i mierzy trochę ponad 60 metrów, składające się z trzech pokoi i kuchni. Małgorzata Tusk tak opisywała mieszkanie w książce "Między nami": - Mieszkanie stało puste od lat, nie było na nie chętnych. Syn zmarłej właścicielki opowiadał nam, że co roku spędzał tu całe wakacje i czuł się wspaniale, bo pomimo obskurnego otoczenia mieszkanie ma w sobie niezwykły czar - cytował żonę Tuska dziennik.pl. - Uwielbiam to mieszkanie, mimo że nie jest słoneczne, że zimą ciągnie od piwnicy i płacimy bardzo duże rachunki za gaz, bo jest tak zimno, że grzejemy na potęgę - komentowała w książce przed laty. Co do piwnicy, to któregoś razu Tusk pokazał, co jego żona wyniosła do piwnicy. Było tam wiele ciekawostek ZOBACZ ZDJĘCIA. W 2014 roku w wywiadzie dla TVP, który z ówczesnym premierem przeprowadzała Agata Młynarska, padło pytanie o dom. Jak mówiła wtedy Małgorzata Tusk, że w salonie jest kącik wnuków z zabawkami i książkami. A Tusk wyjaśnił, że stojące tam biurko wybrała żona, on marzył, by przy nim pracować, ale żona zaczęła na nim ustawić pamiątki i książki.

Skromnie, ale swojsko

Mieszkanie Tusków jeszcze ładnych parę lat wstecz było umeblowane skromnie, ale ze smakiem. Królowały w nim bibeloty, ozdoby, obrazy, zdjęcia, które tworzyły klimat miejsca. Ściany pomalowane na jasne odcienie zieleni dobrze współgrały z meblami. Wnętrze mieszkania Tuska ma typowy wystrój, który znajduje się w domu niejednego Polaka. Kuchnia urządzona jest prosto, ale przede wszystkim funkcjonalnie, jest wygospodarowane miejsce do pracy, a nad stołem wisi stylowa lampa. W salonie zaś stoi wygodna kanapa, na której Donald Tusk może spokojnie odpocząć.