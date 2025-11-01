Tak wygląda grób Jerzego Dziewulskiego. Policjant i polityk spoczął obok rodziny

Jerzy Dziewulski zmarł 11 sierpnia 2025 roku w wieku 81 lat.

Były poseł, policjant i doradca prezydenta RP.

Pogrzeb odbył się z honorami, w asyście funkcjonariuszy policji.

Spoczął w rodzinnym grobie, obok bliskich.

Na grobie widnieje tabliczka z imieniem i nazwiskiem oraz jego fotografia.

Jerzy Dziewulski spoczął obok rodziny

Na zdjęciach widać, że grób Jerzego Dziewulskiego znajduje się w spokojnej, jesiennej części warszawskiego cmentarza. To rodzinna mogiła Dziewulskich, w tym samym miejscu spoczywają m.in. Helena, Stanisław i Marian Dziewulscy.

Nowa tablica informacyjna z nazwiskiem Jerzego Dziewulskiego ustawiona jest na czarnej płycie granitowej. Obok niej ustawiono jego fotografię w ramce, wizerunek emerytowanego policjanta w charakterystycznym wojskowym płaszczu i błękitnej koszuli.

Całość zdobią białe i żółte chryzantemy, wrzosy oraz zapalone znicze. Na jednym z nich widnieje napis „Kochanemu Tacie”. Grób jest uporządkowany i widać, że jest regularnie odwiedzany.

Pogrzeb z honorami i asystą policji

Jerzy Dziewulski został pożegnany z pełnymi honorami. Uroczystości pogrzebowe odbyły się z udziałem policjantów w galowych mundurach, którzy oddali cześć byłemu dowódcy jednostek antyterrorystycznych. Przy urnie z prochami stanęła warta honorowa, a trumnę otaczały wieńce z biało-czerwonymi szarfami.

To było symboliczne pożegnanie człowieka, który całe życie poświęcił służbie, najpierw w milicji, później w policji i polityce.

Kim był Jerzy Dziewulski

Jerzy Dziewulski (1944–2025) był jednym z najbardziej znanych funkcjonariuszy i ekspertów od bezpieczeństwa w Polsce. W latach 70. i 80. pełnił służbę w jednostkach specjalnych milicji, a po transformacji ustrojowej został posłem na Sejm RP z ramienia SLD.

Był doradcą prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego ds. bezpieczeństwa, a także komentatorem spraw policyjnych i antyterrorystycznych w mediach. Zasłynął z bezpośredniego stylu i twardego charakteru.

Miejsce pamięci

Grób Jerzego Dziewulskiego jest utrzymany w stonowanej, klasycznej formie. Prosta płyta z ciemnego granitu, kwiaty i znicze tworzą spokojny, pełen godności obraz. To miejsce, które w okresie Wszystkich Świętych na pewno odwiedzą dawni współpracownicy, przyjaciele i rodzina.

