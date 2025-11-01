Tak wygląda grób Jerzego Dziewulskiego. Policjant i polityk spoczął obok rodziny

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-11-01 9:00

Były antyterrorysta, doradca prezydenta i poseł na Sejm Jerzy Dziewulski zmarł 11 sierpnia 2025 roku w wieku 81 lat. Jego pogrzeb odbył się z wojskowym ceremoniałem i asystą policji. Dziś spoczywa w rodzinnym grobie, w spokojnej części jednego z warszawskich cmentarzy. Tak wygląda miejsce jego spoczynku, zadbane, otoczone kwiatami i zniczami.

  • Jerzy Dziewulski zmarł 11 sierpnia 2025 roku w wieku 81 lat.
  • Były poseł, policjant i doradca prezydenta RP.
  • Pogrzeb odbył się z honorami, w asyście funkcjonariuszy policji.
  • Spoczął w rodzinnym grobie, obok bliskich.
  • Na grobie widnieje tabliczka z imieniem i nazwiskiem oraz jego fotografia.

Jerzy Dziewulski spoczął obok rodziny

Na zdjęciach widać, że grób Jerzego Dziewulskiego znajduje się w spokojnej, jesiennej części warszawskiego cmentarza. To rodzinna mogiła Dziewulskich, w tym samym miejscu spoczywają m.in. Helena, Stanisław i Marian Dziewulscy.

Nowa tablica informacyjna z nazwiskiem Jerzego Dziewulskiego ustawiona jest na czarnej płycie granitowej. Obok niej ustawiono jego fotografię w ramce, wizerunek emerytowanego policjanta w charakterystycznym wojskowym płaszczu i błękitnej koszuli.

Całość zdobią białe i żółte chryzantemy, wrzosy oraz zapalone znicze. Na jednym z nich widnieje napis „Kochanemu Tacie”. Grób jest uporządkowany i widać, że jest regularnie odwiedzany.

Pogrzeb z honorami i asystą policji

Jerzy Dziewulski został pożegnany z pełnymi honorami. Uroczystości pogrzebowe odbyły się z udziałem policjantów w galowych mundurach, którzy oddali cześć byłemu dowódcy jednostek antyterrorystycznych. Przy urnie z prochami stanęła warta honorowa, a trumnę otaczały wieńce z biało-czerwonymi szarfami.

To było symboliczne pożegnanie człowieka, który całe życie poświęcił służbie, najpierw w milicji, później w policji i polityce.

Kim był Jerzy Dziewulski

Jerzy Dziewulski (1944–2025) był jednym z najbardziej znanych funkcjonariuszy i ekspertów od bezpieczeństwa w Polsce. W latach 70. i 80. pełnił służbę w jednostkach specjalnych milicji, a po transformacji ustrojowej został posłem na Sejm RP z ramienia SLD.

Był doradcą prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego ds. bezpieczeństwa, a także komentatorem spraw policyjnych i antyterrorystycznych w mediach. Zasłynął z bezpośredniego stylu i twardego charakteru.

Miejsce pamięci

Grób Jerzego Dziewulskiego jest utrzymany w stonowanej, klasycznej formie. Prosta płyta z ciemnego granitu, kwiaty i znicze tworzą spokojny, pełen godności obraz. To miejsce, które w okresie Wszystkich Świętych na pewno odwiedzą dawni współpracownicy, przyjaciele i rodzina.

Express Biedrzyckiej - LUBECKA i GRABARCZYK
Sonda
Czy odwiedzasz groby znanych osób w Dzień Wszystkich Świętych?
Polityka SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JERZY DZIEWULSKI
GRÓB