Tak wygląda grób Wojciecha Jaruzelskiego w Dzień Zaduszny

Tak wygląda grób Janusza Rewińskiego. Widać go z daleka, bardzo się wyróżnia [ZDJĘCIA]

Grób Wojciecha Jaruzelskiego jest skromny i stonowany

"Generał Wojciech Jaruzelski żołnierz 1923-2014". Nie ma tam symboli religijnych, ani krzyża.

Przed śmiercią się wyspowiadał, o czym mówił ks. Adam Boniecki: - U Boga nikt nie jest skreślony, a Wojciech Jaruzelski jeszcze przed śmiercią się wyspowiadał. Jego decyzja o powrocie do Kościoła była ważna. I, jak sądzę, niełatwa. Zbyt długo manifestował swój dystans do Kościoła i w ogóle wiary, by potem łatwo wrócić.

Biografia Wojciecha Jaruzelskiego pełna kontrowersji

Ambasador PRL w Japonii Zdzisław Rurarz wystąpił o azyl polityczny w USA – przypomina Wojskowe Biuro Historyczne. Rurarz ostro skrytykował generała Wojciecha Jaruzelskiego za ogłoszenie stanu wojennego, nazywając go oprawcą narodu polskiego.

28 grudnia 1981 r. Rurarz wystąpił o azyl polityczny w USA. W 1982 roku sąd wojskowy w PRL skazał go za to zaocznie na karę śmierci – przypomina na Twitterze Wojskowe Biuro Historyczne.

W USA Rurarz występował przed komisją Kongresu, gdzie ekipę Jaruzelskiego określił jako „marionetkową juntę” sterowaną „zza murów Kremla” i wzywał rząd USA do zerwania więzi handlowych z ZSRR i PRL do czasu, gdy „nasza ukochana ojczyzna będzie wolna” – pisał w 1981 roku dziennik „Washington Post”.

Rurarz zmarł w 2007 roku w amerykańskim stanie Wirginia w wieku 76 lat. Oprócz niego po ogłoszeniu stanu wojennego o azyl w USA poprosił również – 21 grudnia 1981 roku - ambasador PRL w Stanach Zjednoczonych Romuald Spasowski.

Historycy do dziś się spierają, czy decyzja o stanie wojennym była zbrodnią, czy mniejszym złem wobec widma radzieckiej inwazji na Polskę.