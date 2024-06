Tak wyglądały kulisy manifestacji Donalda Tuska. Zdjęcia w sieci

Poseł od Ziobry zaskoczył! Nie do wiary, co nagrał

Donald Tusk zapraszał wszystkich do udziału w manifestacji we wtorek 4 czerwca. W ten sposób chciał między innymi uczcić marsz miliona serca z poprzedniego roku, kiedy to zachęcał do udziału wszystkich, którzy sprzeciwiają się między innymi drożyźnie.

W sieci pojawiło się wiele zdjęć placu Zamkowego w Warszawie, gdzie zebrali się tegoroczni manifestanci. Jak wydarzenie wyglądało zza kulis? Były prezydent Lech Wałęsa, który przemawiał do zgromadzonych, pokazał kilka zdjęć z zaplecza.

Widzimy na nich, że politycy KO mieli za sceną namiot, w którym mogli poczekać między innymi na swoją kolej czy usiąść i odpocząć. Nie zabrakło także przekąsek, takich jak ciasta oraz owoce, czy zbiorników z gorącą wodą na herbatę czy kawę.

Obecni byli między innymi była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska czy poseł Jacek Karnowski. Atmosfera była wyjątkowa serdeczna: wszyscy się uśmiechali i rozmawiali w grupkach. Nie zabrakło także Rafała Trzaskowskiego, Marcina Kierwińskiego i Jana Grabca.

Na innych fotografiach widać wicemarszałkini Sejmu Monikę Wielichowską, posła Bartłomieja Arłukowicza czy Borysa Budkę, którzy chętnie pozowali do wspólnych zdjęć. Sam Lech Wałęsa także z przyjemnością pozował, a chętnych uczestników na wspólne zdjęcie nie zabrakło!

Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka! Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Donald Tusk? w Warszawie w Gdańsku w Krakowie Dalej