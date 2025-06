Tak wyrosły dzieci Mateusza Morawieckiego. Po maluchach nie ma śladu! Nowe zdjęcie

Mateusz Morawiecki, gdy pełnił rolę premiera rządu miał pełne ręce roboty. Ale nawet wtedy zawsze starał się znaleźć czas dla rodziny, a przede wszystkim dla dzieci. Były premier prywatnie jest szczęśliwym ojcem i mężem. Ma dwoje starszych dzieci: córkę Aleksandrę, która jest już mężatką, a jej ślub był głośnym wydarzeniem oraz syna Jeremiasza.

Ma też dwoje młodszych, nastoletnich już dzieci: córkę Magdę i syna Ignacego. Gdy był szefem rządu niechętnie dzielił się prywatnymi sprawami. Gdy pokazywał, jak spęcza czas z rodziną to były to głównie zdjęcia wykonane na łonie natury. Teraz to się jednak zmieniło, a w sieci często pokazuje prywatne kadry. Tak zrobił też ostatnio, gdy wybrał się na spacer z młodszymi pociechami, czyli Magdą i Ignacym. - Najlepsze rodzinne chwile.Bliscy i spokój 😊 - napisał w sieci.

To, co przede wszystkim rzuca się w oczy to fakt, że dzieci Morawieckiego nie są już małe! To już poważna młodzież. Patrząc na dzieci zawsze widać, jak szybko upływa czas. Wydaje się, że jeszcze niedawno polityk prowadzał za rękę córkę i syna, a teraz... patrząc na zdjęcia śmiało można powiedzieć, że syn już niebawem przerośnie tatę, który przecież jest wysoki. Młody Morawiecki z pewnością jeszcze urośnie.

Mateusz Morawiecki z żoną Iwoną zdecydowali się przed laty na piękny, szlachetny gest. Podjęli decyzję o adopcji dwójki dzieci. W jednym z wywiadów Morawiecki został też zapytany o sprawę adopcji dzieci, polityk podkreślił wówczas:

- Przede wszystkim, ja jestem wdzięczny rodzicom biologicznym, że zdecydowali się te dzieciątka urodzić. A poza tym, to nie ma tu dla mnie żadnej różnicy. Może moje starsze dzieciaki się obrażą, ale te młodsze są dla mnie największą miłością mojego życia (...). Mamy kontakt z żoną z różnymi domami dziecka, z jednym w szczególności - dodał wówczas polityk.

Quiz: My podajemy nazwisko, a Ty dopasowujesz partie. Pytania proste jak drut! Pytanie 1 z 15 Jarosław Kaczyński: Platforma Obywatelska Prawo i Sprawiedliwość Liga Polskich Rodzin Następne pytanie