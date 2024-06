Tak zachowuje się mąż Aleksandry Kwaśniewskiej, gdy nikt nie patrzy! Żona ujawniła prawdę [ZOBACZ]

Ola Kwaśniewska i Kuba Badach to dobrana para. Są małżeństwem ponad 10 lat i uwielbiają spędzać razem czas. Mają podobne pasje i zainteresowania. Ostatnio wybrali się do Paryża na mecz Igi Świątek. Polka rozgromiła rywalkę i po raz kolejny wygrała turniej Roland Garros. Śledzenie finałowego meczu na żywo i branie udziału w wydarzeniu, odczuwaniu tej niezwykłej atmosfery finału bardzo poruszyło męża Kwaśniewskiej. Kuba Badach nie krył emocji: - 4 lata temu popłakałem się przed telewizorem, dzisiaj na żywo w Paryżu. Dziękuję mojej kochanej żonie, że zabrała mnie w tak emocjonującą podróż. Zobaczenie najlepszej tenisistki świata na żywo to jest coś, co będę pamiętał do końca życia. Iga Świątek po raz czwarty tryumfuje w na kortach Rolanda Garrosa!!! - napisał w sieci muzyk.

Wypadu do Paryża małżonkowie nie ograniczyli jedynie do meczu, ale też wykorzystali na chwilę oddechu. Aleksandra Kwaśniewska pokazała nagrania i zdjęcia z wyjazdu do Francji. Sporo miejsce na jej zdjęciach zajmuje właśnie ukochany mąż, który, jak widać, wspaniale bawił się na wyjeździe Śmiał się, wygłupiał i stroił miny. Fani pewnie nie przypuszczają, że muzyk właśnie taki jest w życiu prywatnym! Kwaśniewska także miło spędzała czas. Małżonkowie zwiedzali, podziwiali dzieła sztuki, zajadali się francuskimi przysmakami. Takiej wycieczki można im tylko pozazdrościć. Jednak z drugiej strony, oboje i Badach i Kwaśniewska są tak zapracowani, że chwila oddechu od codzienności im się należy.

ZOBACZCIE, JAK KWAŚNIEWSKA I BADACH SPĘDZALI CZAS WE FRANCJI. SĄ ZDJĘCIA