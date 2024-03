Stało się! Ludzie spieszą z gratulacjami do Oli Kwaśniewskiej. Mąż miał w tym udział!

Szok, jaką jajecznicę zjadł Wałęsa na śniadanie! Nie każdy by to przełknął

W konkursie Wysokich Obcasów Superbohaterki 2023, Aleksandra Kwaśniewska trafiła na listę nominowanych kobiet za "Za życie na własnych zasadach i stawanie w obronie kobiet bezdzietnych". Jak napisano w konkursie "Doceniamy odwagę, empatię, wrażliwość, wiarę w to, że można żyć inaczej. Bo Superbohaterka ma w sobie nieustępliwość, determinację, wyobraźnię. I potrzebę działania". Faktycznie, Ola Kwaśniewska nie ukrywa, co sądzi o wyborach kobiet i tym, że w przestrzeni publicznej funkcjonują różne modele rodzin. Sama w jednym wywiadzie mówiła: - Wszystkie złośliwości, które dotyczą nas jako pary, są kierowane zawsze tylko do mnie. To ja muszę tłumaczyć się np. z tego, że nie mamy dzieci - komentowała na łamach Wysokich Obcasów. W tej samej rozmowie podkreślała: - Nigdy nie chciałam publicznie mówić o swojej bezdzietności, bo stoję na stanowisku, że to nie jest coś, z czego muszę się komukolwiek tłumaczyć. Nieposiadanie dziecka w ogóle nie powinno być przedmiotem pytań. Zauważmy, że kobiet, które mają dzieci, nikt nie pyta, czy je planowały czy zaliczyły wpadkę, czy poczęcie było naturalne czy in vitro.

Konkurs został rozstrzygnięty i okazało się, że to Ola Kwaśniewska zgarnęła nagrodę i została wybrana Superbohaterką Czytelniczek i Czytelników "Wysokich Obcasów 2023. O sprawie powiadomiła na Instagramie: - Dziękuję redakcji @wysokieobcasy.pl za nominację. Mojemu wspaniałemu mężowi @tenkubabadach za reprezentowanie mnie z godnością i swadą. I przede wszystkim Wam najmilsze, bo to Wasze głosy wywindowały mnie do tytułu Superbohaterki czytelniczek i czytelników - napisała wzruszona Ola. - Nie mam żadnych wątpliwości, że głosowały na mnie głównie kobiety i wzrusza mnie to szalenie, bo ja naprawdę wierzę w to lubienie się kobiet i wzajemne wsparcie, zwane od niedawna siostrzeństwem. I mówiąc najprościej: czuję, że czujecie, że Was czuję 🙂. I to mnie cieszy najbardziej. Gratuluję wszystkim przewspaniałym współnominowanym, w w szczególności superbohaterce WO @paulinabownik z @grupagranica, która daje nam wszystkim lekcję z człowieczeństwa 🙌❤️.

Jolanta Kwaśniewska dumna z córki: Mój mały Pimpelku

Od razu popłynęły gratulacje! Kobiety gratulowały Oli wyróżnienia, tym aktorka Maja Ostaszewska. Wśród komentarzy pojawił się też wpis byłej pierwszej damy, Jolanty Kwaśniewskiej: - Ups. Dla mnie jesteś the beściakiem przez całe nasze życie. Ogromnie się cieszę że jesteś inspiracją dla innych kobiet / po kim to ?/. Żyj na własnych zasadach i bądź szczęśliwa. Realizuj swoje najbardziej szalone marzenia. Pamiętaj- the sky is the limit. Kubuniu byłeś cudowny !!! Kocham, kocham, kocham. Mams - napisała Jolanta Kwaśniewska, która w kolejnym wpisie dodała pełen poczucia humoru wpis: - Mój mały Pimpelku / czy tak mogę mówić do superbohaterki.

