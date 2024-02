Ola Kwaśniewska wyróżniona. Trafiła do konkursu za obronę kobiet bezdzietnych

Aleksandra Kwaśniewska, gdy jej ojciec został prezydentem po raz pierwszy, była nastoletnią dziewczynką. Rodzice bardzo strzegli jej prywatności. Jednak z biegiem czasu Polacy coraz bardziej poznawali Olę. Prasa donosiła o tym, z kim się spotyka, a potem chętnie opisywała poczynania Aleksandry Kwaśniewskiej w mediach. Bo może mało kto pamięta, ale była prezydentówna lata temu tańczyła w "Tańcu z gwiazdami" u boku Rafała Maseraka. Szło jej bardzo dobrze, bo dotarła aż do finału! W tym okresie, a był to 2006 roku, Kwaśniewska brylowała w mediach i na ściankach. Potem przyszedł czas jej działalności jako dziennikarka, Ola współprowadziła nawet program ze swoją mamą Jolantą Kwaśniewską w Polsat Cafe.

Ostatnio o Oli Kwaśniewskiej znów jest głośno, ponieważ nie wstydzi się ona mówić tego, co myśli i żyć po swojemu. Chodzi w tym też o model rodziny. Kwaśniewska od ponad 10 lat jest szczęśliwą mężatką, jej mężem jest znany muzyk Kuba Badach. Kwaśniewska nie ukrywa, jakie ma podejście do posiadania dzieci, a jeden z jej wywiadów odbił się głośnym echem: - Wszystkie złośliwości, które dotyczą nas jako pary, są kierowane zawsze tylko do mnie. To ja muszę tłumaczyć się np. z tego, że nie mamy dzieci - mówiła na łamach Wysokich Obcasów. W tej samej rozmowie podkreślała: - Nigdy nie chciałam publicznie mówić o swojej bezdzietności, bo stoję na stanowisku, że to nie jest coś, z czego muszę się komukolwiek tłumaczyć. Nieposiadanie dziecka w ogóle nie powinno być przedmiotem pytań. Zauważmy, że kobiet, które mają dzieci, nikt nie pyta, czy je planowały czy zaliczyły wpadkę, czy poczęcie było naturalne czy in vitro.

A zapytana o to, że wciąż jest zaczepiana przez internautów z pytaniem o to, dlaczego nie ma dzieci, odparła: - Zawsze staram się obracać to w żart i pokazywać absurd tego rodzaju uwag. Z tym jest jak ze wszystkimi innymi rzeczami: po prostu się przyzwyczaiłam i w jakimś sensie to zaakceptowałam. Obudziło się natomiast we mnie poczucie odpowiedzialności, kiedy te wszystkie dziewczyny napisały do mnie, że trzeba zacząć o tym normalnie mówić i zacząć się stawiać, dać znać, że naprawdę poradzimy sobie w życiu bez tych płynących zewsząd pytań. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego ludzie tak strasznie potrzebują to drążyć. Jesteś spełniona jako matka? Fantastycznie! Ale nie narzucaj innym swojego scenariusza na szczęście.

Dlatego też w konkursie Wysokich Obcasów Superbohaterki 2023, Kwaśniewska trafiła na listę nominowanych kobiet za "Za życie na własnych zasadach i stawanie w obronie kobiet bezdzietnych". Jak napisano w konkursie "Doceniamy odwagę, empatię, wrażliwość, wiarę w to, że można żyć inaczej. Bo Superbohaterka ma w sobie nieustępliwość, determinację, wyobraźnię. I potrzebę działania".

