Kim jest Pani Basia? Była ważną osobą w otoczeniu prezesa PiS

Barbarę Skrzypek zna każdy, kto chociaż trochę interesuje się polityką. Chociaż szerszej publiczności znana jest ona jako "pani Basia". Przez lata była ona dyrektor biura na Nowogrodzkiej. To ona przyjmowała interesantów, znała plan pracy prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a wielu widziało w niej osobę, która jest najbliżej ucha prezesa i cieszy się jego wyjątkowym zaufaniem. Zresztą Kaczyńskiego Barbara Skrzypek zna już od początku lat 90., bo wówczas pracowała jako jego sekretarka. – Ona zwraca się do niego szefie, on do niej Basieńko – opowiadał niegdyś jeden z pracowników szefa PiS w rozmowie z "Polityką". Skrzypek cieszyła się ponoć specjalnymi względami u prezesa Kaczyńskiego. - Na Nowogrodzkiej mówią, że jak do niej trafi jakiś dokument, to nigdy nie zginie. To ona ma prawo wejść do gabinetu szefa i przerwać nawet najważniejsze spotkanie tylko dlatego, że się przedłuża. Inni pracownicy przed oblicze prezesa wzywani są tylko wtedy, gdy „Basieńka” jest poza biurem - donosiła kiedyś tygodnik "Polityka". Jednak już od kilku lat Skrzypek nie jest szefową biura prezesa PiS. Jej miejsce w 2020 roku zajął Michał Moskal. To nie znaczy, że Skrzypek już zapomniała o Kaczyńskim. Jest z nim w kontakcie i to w wyjątkowych chwilach.

Dawno niewidziana Barbara Skrzypek powróciła. Pojawiała się obok Jarosława Kaczyńskiego

Barbara Skrzypek, czyli Pani Basia pojawiła się we wtorek w kościele Świętego Krzyża na mszy w intencji zmarłej 10 lat temu Jadwigi Kaczyńskiej. Siedziała w jedne ławce prezesem Kaczyńskim i to tuż obok niego. Jak zmieniła się pani Basia? Zobaczcie na najnowszych zdjęciach. W naszej galerii widać, jak zmieniała się na przestrzeni lat.