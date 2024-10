Taki styl króluje tegorocznej jesieni! Kasia Tusk zdradza triki, jak go nosić

Była europosłanka teraz jest nie do poznania! Nowa fryzura Beaty Mazurek. Zaliczyła glow up

Kasia Tusk co jakiś czas dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat zmian w modzie. Na swoim blogu opisuje trendy takie jak "tenniscore" czy "cottagecore". Nie tylko radzi, jak wprowadzić elementy tych słów do swoich stylizacji, ale też tłumaczy, skąd się wzięły. Jak się okazuje, w sezonie jesień/zima 2024 największą popularnością cieszy się coś zupełnie innego. Mało kto by się spodziewał!

Kasia Tusk o trendzie na jesień

Na blogu Make Life Easier Kasia Tusk zwróciła uwagę na dużą popularność "Cowboycore" w mediach społecznościowych. W obszernym wpisie podkreśliła jednak, ze w przeciwieństwie do stylu kowbojskiego jest subtelny i wystarczy tylko jeden element, by modnie ubogacić swój strój.

- Te detale mają być takim pierwiastkiem nieokrzesania, wyrazem tęsknoty za przygodą. To może być apaszka zawiązana jak u Johna Wayne'a, ale w minimalistycznej wersji, albo zamszowe kozaki dodane do codziennego stroju. Kurtka w stylu ranczera ze skórzanym albo sztruksowym kołnierzykiem też dobrze przełamie zachowawczy zestaw. Nie mówiąc już o dżinsowej koszuli czy kurtce – jeśli postawimy tylko na jeden delikatny element, na pewno nie przesadzimy. Dla mnie to fajny sposób na ożywienie starych sprawdzonych zestawów, które już trochę mi się znudziły - napisała.

Jak wytłumaczyła córka premiera, "cowboycore" oddaje tęsknotę ludzi do życia na własny sposób, blisko natury, z daleka od atmosfery wielkiego miasta i nowoczesnych technologii, a kowboje kojarzą się przede wszystkim z wolnością oraz niezależnością. Ma to być kontrast do współczesnego życia i wyraz chęci powrotu do surowych warunków.

Taki styl doskonale sprawdzi się, gdy za oknami robi się coraz chłodniej, a do tego nie trzeba wymieniać swoich ulubionych ubrań. Wręcz przeciwnie.

- Dżins, zamszowe kurtki, solidne całoroczne skórzane buty czy kożuchy to przykładowe rzeczy z szafy kowboja, które cechuje trwałość. A nawet jeśli są już lekko nadniszczone wciąż prezentują się fajnie - czytamy na blogu Kasi Tusk.

Wychodzi na to, że najnowszy trend bardzo łatwo można włączyć do szafy niemal każdej Polki! To świetne rozwiązanie, by wyglądać modnie, a jednocześnie nie wydawać mnóstwa pieniędzy na nowe ubrania czy dodatki.

