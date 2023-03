Takie wady ukrywa Agata Duda! Wszystko można wyczytać z jej znaku zodiaku

Agata Duda urodziła się 2 kwietnia, a więc jest zodiakalnym Baranem. Co to mówi o jej charakterze? To impulsywny znak zodiaku, który z determinacją dąży do realizacji swoich celów. Ponadto cechuje je odwaga i z optymizmem patrzą w przyszłość. Nie są jednak wolne od wad. Jedną z najważniejszych jest niecierpliwość. Barany wolą widzieć efekty od razu, a spokojne czekanie nie leży w ich naturze. Łączy się to z tak zwanym słomianym zapałem – kiedy coś zainteresuje zodiakalnego Barana, od razu się za to weźmie, jednak rzadko doprowadza sprawy do końca czy poświęca pasji więcej czasu. Potrafią też zachowywać się grubiańsko, jeśli ktoś je zdenerwuje, a to nie trudne, bowiem często ulegają skrajnym emocjom. Dlatego chciałyby, aby wszystkie sprawy szły płynnie i szybko, a kiedy tak się dzieje, Barany bez oporów pokazują otoczeniu swoje negatywne nastawienie czy wręcz złość. Jak na razie Agata Duda nie dała po sobie poznać tych cech. Być może stanowi wyjątek od cech charakterystycznych dla swojego znaku zodiaku?

