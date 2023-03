Agata Duda jak wisienka na torcie! W tej stylizacji przyćmiła wszystkich

Padniesz, jak to zobaczysz

Agata Duda i Eva Pavlova spędziły razem czas 16 marca, gdy ich mężowie spotkali się na rozmowach w wąskim gronie. Pierwsze damy obejrzały wnętrza Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie miały okazję zobaczyć nie tylko jego stare zdjęcia, ale też bogato zdobione wnętrza Sali Wielkiej, Rycerskiej czy Tronowej, obejrzały Gabinet i Garderobę Króla oraz Ogrody Zamkowe. Zobaczyły także zebrane wewnątrz dzieła sztuki, w tym obrazy Rembrandta czy Canaletta. Później wspólnie zjadły lunch, podczas którego dyskutowały o działalności społecznej i edukacji, nie zabrakło także tematu wojny na Ukrainie, w tym pomocy humanitarnej dla uchodźców.

Agata Duda na tę okazję wybrała ciemnoczerwony prosty płaszcz do połowy łydki oraz pasujące kolorem marynarkę i wąską spódnicę, które świetnie podkreśliły jej sylwetkę. Do tego pierwsza dama RP założyła beżowe szpilki. Trzeba przyznać, że wyglądała wspaniale! Odważny kolor świetnie jej pasował i sprawiał, że wyróżniała się z tłumu. Przyciągała też spojrzenia w stonowanych wnętrzach Zamku Królewskiego! Ta stylizacja to zdecydowanie strzał w dziesiątkę.

