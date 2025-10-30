Tęczowy Piątek 2025 już w szkołach. „Widoczność ratuje życie” – akcja wsparcia dla młodzieży LGBTQ+

Weronika Fakhriddinova
2025-10-30 10:15

Już 31 października uczniowie w całej Polsce wezmą udział w Tęczowym Piątku – akcji solidarności z młodzieżą LGBTQ+. W tym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem „Widoczność ratuje życie”, a jego celem jest budowanie w szkołach przestrzeni bezpieczeństwa, empatii i równości. Organizatorzy z Fundacji GrowSPACE zapraszają: „W tej inicjatywie jest miejsce dla wszystkich – bez wyjątków”.

Już jutro Tęczowy Piątek. Lekcje tematyczne i akcje solidarności z młodzieżą LGBTQ+

i

Autor: JackF/ Getty Images

W szkołach znów pojawią się kolory równości

Tęczowy Piątek to ogólnopolska akcja społeczna organizowana od kilku lat przez Fundację GrowSPACE. Wydarzenie, które odbywa się zawsze w ostatni piątek października, ma pokazać, że każda osoba, niezależnie od orientacji czy tożsamości płciowej, powinna czuć się w szkole bezpiecznie i szanowana.

W wielu placówkach zaplanowano warsztaty, rozmowy, gazetki tematyczne oraz symboliczne akcje wsparcia, w których udział biorą zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz osoby sojusznicze. To nie tylko dzień koloru, ale też moment refleksji nad tym, jak wygląda codzienne życie młodych osób LGBTQ+ w polskich szkołach.

– Wciąż nie każda szkoła jest miejscem, gdzie można być sobą. Dlatego tak ważne jest budowanie świadomości i promowanie empatii – przypomina Fundacja GrowSPACE.

„Widoczność ratuje życie” – przesłanie akcji

Hasło tegorocznej edycji, „Widoczność ratuje życie”, ma mocny wydźwięk. Odnosi się do doświadczeń młodzieży, która często ukrywa swoją tożsamość w obawie przed odrzuceniem, wyśmianiem czy przemocą psychiczną.

Organizatorzy podkreślają, że okazywanie wsparcia i normalizowanie różnorodności ma realny wpływ na poczucie bezpieczeństwa młodych ludzi. Widoczność i akceptacja w środowisku szkolnym mogą pomóc osobom w kryzysie psychicznym poczuć, że nie są same i że ich obecność ma znaczenie.

Szkoła jako przestrzeń szacunku

Fundacja GrowSPACE przypomina, że szkoła to nie tylko miejsce nauki, lecz także społeczność, w której każdy ma prawo czuć się częścią całości.

– W ostatni piątek października młodzież, osoby nauczycielskie i sojusznicze wspólnie pokazują, że szkoła może być przestrzenią równości i akceptacji – czytamy w komunikacie organizacji.

Tęczowy Piątek to również okazja do rozmów o zdrowiu psychicznym, dyskryminacji i stereotypach, które wciąż wpływają na codzienność uczniów.

Empatia zamiast podziałów

Organizatorzy zachęcają, by Tęczowy Piątek był nie tyle manifestem, co dniem solidarności i empatii. W wielu szkołach akcja przybiera formę symbolicznego gestu, kolorowej przypinki, plakatu czy wspólnej fotografii.

Celem jest pokazanie, że akceptacja nie wymaga deklaracji światopoglądowych, wystarczy życzliwość i szacunek. Jak podkreślają inicjatorzy, Tęczowy Piątek ma przypominać, że szkoła powinna być miejscem, w którym każdy może czuć się bezpiecznie, widocznie i zrozumiany.

TĘCZOWY PIĄTEK