Ten strój Agaty Dudy to komunijny hit! Wygodnie i z klasą

Agata Duda za każdym razem, gdy występuje publicznie, wygląda fenomenalnie. Potrafi w wyjątkowy sposób łączyć nowoczesne trendy z klasyczną elegancją. Jej znakiem rozpoznawczym stały się damskie garnitury w różnych krojach i kolorach.

Ostatnio pierwsza dama pojawiła się na 32. edycji konkursu AgroLiga 2024. Na tę okazję założyła właśnie garnitur w bladożółtym kolorze. Uwagę zwracał luźny krój marynarki i spodni.

Nieco wcześniej zaś uczestniczyła w obchodach Dnia Pomocy Humanitarnej w Pałacu Prezydenckim. Tym razem postawiła na luźny błękitny garnitur i białą bluzkę.

To doskonała inspiracja na strój, który sprawdzi się na komunii! Garnitur nie tylko zapewni wygodę, ale będzie też odpowiednio skromny i elegancki. Warto zwrócić uwagę, by nie był zbyt obcisły ani by dekolt nie był zbyt głęboki. Dzięki temu można mieć pewność, że nie zaliczy się wpadki na tak ważnej uroczystości.

Z kolei pastelowe kolory podkreślą radosny charakter ceremonii i późniejszego świętowania. Lepiej zrezygnować ze stylizacji całych w bieli lub czerni, a zamiast tego skorzystać z lekkich, wiosennych barw.

Taki strój mogą założyć nie tylko mamy, ale też babcie czy starsze siostry dzieci idących do komunii! Panie w każdym wieku będą wyglądać w damskim garniturze odpowiednio. Trzeba jednak pamiętać, że komunia święta to nie rewia mody, a najważniejsze w tym dniu są dzieci. Strój innych może jednak podkreślić wagę tego wyjątkowego dnia.

W naszej galerii znajdziesz więcej inspiracji strojami Agaty Dudy:

