Polacy WŚCIEKLI na PiS! To jest MAFIA! Kaczyński mnie ZMĘCZYŁ... | Komentery

„Naród zgłupiał…”, zatroskała się emerytka, którą nasz reporter poprosił o komentarz do najnowszych sondaży, w których PiS spadło na drugie miejsce. ""Ja jestem twarda PiS-ówa i mnie nikt nie przekona”, dodała. „Bardzo się cieszę, że PiS-owi spada! Złodzieje! Tylko brali dla siebie pieniądze!”, wykrzykiwała kolejna kobieta. „Ludzie się dowiadują, że to była mafia. Wszędzie macki PiS-owskie”, przekonywał mężczyzna, który przyglądał się tej scenie. Według wielu Polaków notowania PiS spadają dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jego wypowiedzi o tym, że nowa „władza jest gotowa do politycznych zabójstw”, czy też porównywanie Donalda Tuska do „Führera”, zniechęcają wyborców. „Nikt nie chce na niego głosować, bo on wszystkich obraża. Jak by nie obrażał ludzi, to byłoby ok”, stwierdził młody chłopak. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa i posłuchajcie, co Polacy mówią o najnowszych sondażach, które są coraz mniej łaskawe dla PiS!

To jest MAFIA! Polacy WŚCIEKLI na PiS! Kaczyński mnie ZMĘCZYŁ... | Komentery Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.