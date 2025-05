i Autor: Super Express Komentery Adama Federa

To miasto PUSTOSZEJE! Wszystko się ZAMYKA! Nie ma PRZYSZŁOŚCI? Najpiękniejsze miasto w POLSCE!

Bydgoszcz traci ponad 3 tysiące mieszkańców rocznie, a to daje jej jedno z pierwszych miejsc w niechlubnym rankingu najszybciej wyludniających się miast w Polsce. Adam Feder pojechał z mikrofonem i kamerą do Bydgoszczy i pytał, dlaczego ludzie wyjeżdżają z tego miasta? Dziesiątki upadłych zakładów to ciężki balast, który Bydgoszcz ciągnie za sobą od czasów transformacji. Jak miasto odnalazło się w nowych czasach? Obejrzyjcie najnowszy odcinek Komenterów!