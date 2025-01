Adrian Zandberg pochodzenie

Wiele osób zastanawia się, jakie pochodzenie ma Adrian Zandberg. To z uwagi na jego obcobrzmiące nazwisko. Wiadomo, że Zandberg urodził się w 1979 roku Danii, w duńskim mieście Aalborg. To właśnie do tego kraju wyjechali w 1967 roku jego rodzice: matka Ewa i ojciec Piotr. Rodzina wrócuła do kraju pod koniec lat 80. i zamieszkała w Warszawie. Rodzicom przyszłego polityka wiodło się bardzo dobrze. Rodzice pracowali umysłowo, mama była prawniczką pracującą w Kancelarii Senatu, a ojciec prowadził biznes.

Sam Zandberg na doniesienia na temat swoich przodków, które pojawiły się na stronie minakowski.pl, gdzie opisana została jego rodzina kilka pokoleń wstecz, komentował nieco rozbawiony:

Zdemaskowany! Obawiam się jednak, że poglądy prapradziadka raczej by się prawicy nie spodobały. W okolicach roku 1905, czyli wtedy, gdy prawica wdzięczyła się do caratu, prapradziadek działał (m.in. z Edwardem Abramowskim) w mocno lewicowym Polskim Związku Ludowym. Regularnie pisywał do antyklerykalnego Zarania, zwalczał ciemnotę, zajmował się popularyzacją nauki. Był organizatorem spółdzielczości, jednym z założycieli Społem. Jednym słowem, według dzisiejszej nomenklatury - "lewak"

Ze wspomnianej strony dowiadujemy się, że Zandebrg: - (...) pochodzi z porządnej rodziny patriotyczno-ziemiańskiej, która między powstaniami (listopadowe, legiony, warszawskie) żyła w wiejskim majątku („dworku”). Nie wiem, czy byli „dobrymi panami”, czy też „wyzyskiwaczami żerującymi na nędzy chłopskiej” (bo tego dokumenty nie mówią), ale na pewno jeszcze przed Powstaniem Styczniowym przodek p. Zandberga zasiadał w Towarzystwie Rolniczym (poprzedniku dzisiejszego Towarzystwa Ziemiańskiego).

Adrian Zandberg wykształcenie

Jako dziecko polityk musiał mieć pewne zdolności aktorskie, bo wystąpił nawet na ekranie, a konkretnie w jednym z odcinków serialu "Ballada o Januszku" z 1988. Zandberg ukończył prywatne Autorskie Liceum Ogólnokształcące nr 42 w Warszawie. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim: prawo (tych studiów nie ukończył) oraz historię - został jej absolwentem w 2002 roku.

Adrian Zandberg zawód i praca

Zanim trafił do wielkiej polityki pracował jako nauczyciel akademicki, pracował jako wykładowca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Był też przedsiębiorcą, a w ramach własnej działalności gospodarczej zajmował się projektowaniem aplikacji mobilnych.

Adrian Zanbderg kariera polityczna

Młody Zandberg btł członkiem Unii Pracy, przewodniczył organizacji młodzieżowej tej partii – Federacji Młodych Unii Pracy, podaje serwis mamprawowiedziec.pl. Zandberg w 2005 r. współtworzył partię Unia Lewicy III RP oraz stowarzyszenie Młodzi Socjaliści. W 2009 r. wybrany do prezydium Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. W maju 2015 r. współtworzył Partię Razem i zasiadł w jej zarządzie krajowym. W tym samym roku po raz pierwszy kandydował do Sejmu, ale bez powodzenia. W 2019 r. bezskutecznie kandydował do Parlamentu Europejskiego, ale udało mu się zdobyć mandat posła. W 2023 r. ponownie został posłem.

NIŻEJ ZDJĘCIA, NA KTÓRYCH ZANDEBRG WYSTĘPUJE W ROLI ŚWIADKA NA ŚLUBIE KOLEGI