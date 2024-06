Zdrowie

To nie był szczęśliwy Dzień Dziecka dla rodziny Hołowni. Córeczka Ela wylądowała w szpitalu

Niepokojące doniesienia z domu marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Ten w poście napisał: „Ela sporo w ostatnich dniach przeszła, szpitale, badania, czekanie. Leczenie możemy kontynuować w domu, a po powrocie do niego zaraz były harce z siostrami, tatuaże, maszyna do baniek, walki na balonowe miecze, ale miś otrzymany w szpitalu wciąż jest pod pachą”. Przy poście zamieścił foto córeczki z misiem, który otrzymują dzieci leczone w Centrum Zdrowia Dziecka. Nie znamy przyczyn hospitalizacji, ani co dolega córce Hołowni.