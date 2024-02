i Autor: Piotr Grzybowski/Super Express Tomasz Lis

Tomasz Lis chce nowego pomnika w Warszawie. Ma specjalny postulat do prezydenta Trzaskowskiego

Tomasz Lis pilnie śledzi to, co dzieje się w polityce. Tuż przez zbliżającymi się wyborami samorządowymi dziennikarz wpadł na zaskakujący pomysł. Lis podzielił się w nim w mediach społecznościowych. O co chodzi? O postawienie pomnika w Warszawie. Publicysta wystosował apel do prezydenta stolicy.