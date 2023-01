i Autor: Kurnikowski/AKPA Tomasz Lis

Prawdziwe uczucie

Tomasz Lis oszalał z miłości! "Kocham te poranne powitania"

likp 13:14 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Tomasz Lis jest naprawdę zakochany! I to podwójnie. Niedawno pokazał światu swoją nową piękną partnerkę - Monikę Urbanczyk, którą pieszczotliwie nazywa "Monią Lisa". Kobieta o serce byłego dziennikarza musi jednak rywalizować z uroczym czworonogiem, bo Tomasz Lis oszalał z miłości do pupila. Ciągle pisze o nim w mediach społecznościowych i wrzuca jego fotografie. Monika Urbańczyk jednak nie powinna być zazdrosna - w końcu miłość do zwierzęcia i miłość do człowieka to dwa zupełnie inne uczucia.