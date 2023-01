Gratulacje!

Partnerka Tomasza Lisa szaleje ze szczęścia! Kapitalna wiadomość z początkiem roku

Tomasz Lis pod koniec zeszłego roku pokazał światu swoją nową ukochaną - Monikę Urbańczyk - medalistkę mistrzostw Polski w kickboxingu, a przede wszystkim trenerkę rozwoju osobistego i certyfikowaną nauczycielkę Calligraphy Health System. Partnerka Tomasza Lisa ma teraz wielkie powody do radości. Właśnie pochwaliła się na Instagramie fantastyczną opinią. To kapitalna wiadomość także dla samego dziennikarza. Może on być dumny ze swojej dziewczyny!