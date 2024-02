Trzymali to w tajemnicy, a teraz wyszło na jaw! Lech Wałęsa zdradził całą prawdę o żonie

Danuta Wałęsa dała się poznać Polakom jako pierwsza dama. To ona odbierała za swojego męża Lecha Wałęsę Pokojową Nagrodę Nobla, kiedy ten nie dostał paszportu do Oslo. Przez te wszystkie lata Danuta Wałęsa dzielnie trwała u jego boku, mimo wielu przeciwności. Żona słynnego polityka niedawno obchodziła swoje 75 urodziny, ale para jest ze sobą już od ponad 50 lat! Tak długi staż małżeński jest z pewnością niełatwy do utrzymania. Lecz jak się okazało, Lech Wałęsa ujawnił tajemniczy sekret ich związku! Kiedy żona ma do niego pretensje – po prostu obraca to w żarty.

– Codziennie jestem przesłuchiwany przez żonę w domu. Takie jest życie. Biorę i obracam to jednak w żarty, dziś rano miałem ostatnie przesłuchanie – przyznaje nam Lech Wałęsa. I chociaż byłemu prezydentowi nie do końca się to podoba, żona musi o niego bardzo dbać. Dlatego też pilnuje go w wielu kwestiach. – A to, że nie wypiłem czegoś, że mam niedobre ciśnienie, że płynów za mało piję czy nie dbam o wiele rzeczy – wylicza Wałęsa. Wyznaje otwarcie, że w domu oddaje stery żonie. – W domu nie jestem szefem, żona w domu rządzi i jest szefem – mówi nam Lecha Wałęsa.

W galerii poniżej zobaczysz prezydenta Lecha Wałęsę wraz z żoną Danutą: