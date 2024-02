Danuta Wałęsa przyszła na świat jako Danuta Gołoś 25 lutego 1949 roku, a to oznacza, że właśnie obchodzi 75. urodziny. Była pierwsza dama jako młoda dziewczyna trafiła do Gdańska, tam zaczęła pracę w kwiaciarni. To tam przypadkiem poznała swojego przyszłego męża, Lecha Wałęsę. Jako wychowana w tradycyjnej rodzinie, sama taką stworzyła. Dbała o dom i dzieci, których z mężem doczekała się ośmiorga. Zawsze trwała przy mężu. Uchodziła za skromną i spokojną, ale po latach przeszła metamorfozę. Ogromnego zamieszania narobiła jej książka. W 2011 roku ukazała się jej autobiografia "Marzenia i tajemnice", wtedy wszyscy poznali prawdę o jej życiu u boku słynnego męża. To na jej kartach Danuta Wałęsa wyłożyła kawę na ławę i ujawniał, jak wyglądało jej małżeństwo. Wałęsa nie do końca był z tego zadowolony, ale była pierwsza dama zrobiła to, co uważała za właściwe.

CZYTAJ: Sekret ślubu Lecha i Danuty Wałęsów wyszedł na jaw po latach! Gdy się o tym dowiedzieliśmy, aż nas zamurowało

Wielka metamorfoza Danuty Wałęsy. Żona byłego prezydenta jest nie do poznania!

Danuta Wałęsa nie tylko przeszła olbrzymią metamorfozę w zachowaniu, ale i wyglądzie. Na starych fotografiach wyglądała bardzo skromnie, jakby nie chciała wyróżniać się z tłumu. O jej stylu opowiadał w książce Pierwsze damy III RP, stylista Krzysztof Łoszewski: - Na zdjęciach z lat 70. widać młodą i ładną dziewczynę z krótko obciętymi włosami. Moda tamtych lat niestety była brzydka. Ubrania Danuty Wałęsy są przede wszystkim praktyczne i proste, zresztą wtedy Wałęsowie nie mieli na nie pieniędzy. W późniejszych latach pani Wałęsowa często nosiła kostiumy, czyli prostą spódnicę z żakietem, w ciemnych kolorach do białej bluzki. W miarę upływu czasu wkładała pastelowe kostiumy z matowej lub błyszczącej tkaniny z bluzkami o ton jaśniejszymi.

Rzeczywiście, patrząc na zdjęcia Danuty Wałęsy widać jak na dłoni, że się zmieniła w ciągu lat. Zobaczcie tę metamorfozę w naszej galerii:

Posłowie o zgrzytach w koalicji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.