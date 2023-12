Spis treści

Danuta i Lech Wałęsowie są małżeństwem od ponad 50 lat

Danuta i Lech Wałęsowie od ponad pół wieku są małżeństwem. Nie zawsze w ich życiu było kolorowo, bo jak każda para przeżywali wzloty i upadki. W ich relacji niemal od początku dużą rolę odgrywała też polityka i społeczne zaangażowanie Lecha Wałęsy. To sprawiało, że młode małżeństwo, które już miało dzieci, spotykało na swojej drodze trudności. Dość powiedzieć, że to właśnie Danuta Wałęsa musiała nieść na swoich barkach ciężar wychowania dzieci, których Wałęsowie mieli ośmioro. Głowy rodziny często nie było, bo załatwiał ważne sprawy albo był internowany.

- Ja długo ojca w ogóle nie miałem. Wczesne dzieciństwo w latach 70. wspominam dobrze, bo udawało się spędzać wspólnie czas. W latach 80. to się skończyło. Ojca nigdy nie było, bo albo był zatrzymywany, albo internowany, albo działał w związku, albo został prezydentem. A potem ja dorosłem i wyfrunąłem z domu - opowiadał w książce "Wałęsa 80" najstarszy syn, Bogdan.

Danuta Wałęsa: Nie mówimy sobie nawzajem, że się kochamy, potwierdzamy to w czynach

Mimo przeciwności losu, małżeństwo Wałęsów trwa do dziś. Chociaż bywa, że mąż coś niecoś powie na temat żony albo żona dogada mężowi. To jednak się kochają i wspierają. Kilka lat temu Danuta Wałęsa mówiła w książce "Pierwsze damy III RP" o latach spędzonych w małżeństwie: - Mąż mówi, że go chciałam, a on mnie wziął! Wynikło to po prostu samo z siebie. (...) Nie jesteśmy małżeństwem wylewnym, nie mówimy sobie nawzajem, że się kochamy, potwierdzamy to w czynach.

Po latach wyszły na jaw tajemnice ślubne Wałęsów. Chodzi o pannę młodą i jej suknię ślubną

Z tej samej książki, autorstwa Aleksandry Szarłat, po latach dowiedzieliśmy się też szczegółów na temat ceremonii ślubnej Wałęsów. Jak wiadomo, w czasach, gdy Danuta i Lech brali ślub, nie było w sklepach nie było nic, a przyszłe panny młode nie mogły przebierać w najmodniejszych modelach sukien, jak teraz. Dodatkowo państwo młodzi byli ze skromnych domów, w których się nie przelewało.

Oto okazało się, że panna młoda nie miała na sobie nowej sukni ślubnej, ale już noszoną. Ślub Wałęsów odbył się dwa tygodnie po ślubie starszej siostry pani Danuty, Krystyny. By było oszczędniej, późniejsza prezydentowa zdecydowała, że do ołtarza pójdzie w sukni po siostrze. Ślubną wiązankę panna młoda zrobiła sobie sama, znała się na tym, bo pracowała w kwiaciarni. Wiązanka została skomponowana z białych goździków i przybrana gałązkami asparagusa.

