Tusk robi z Polski IV RZESZĘ! To Kaczyński zostawił po sobie ŚMIETNIK! Polacy OCENILI rząd rok po wyborach

„Czy to był dobry rok dla Polski i Polaków?”, zapytał Adam Feder. „A jak można taki śmietnik uporządkować przez rok? Co pan myśli?”, odparła kobieta. „Będziemy mieli IV Rzeszę”, zdenerwował się emeryt i zasugerował, że Polska niebawem zostanie wchłonięta przez Niemcy. „Co obiecywali, kłamczuchy, nic nie robią. Tylko sądzą i sądy... i sądy. A niech ich cholera trzaśnie!”, zaklęła emerytka. „Wszyscy mają szczęście, że w ogóle Tuskowi chciało się chcieć, bo nie musiał w to bagno wracać. Gratulujemy ci Donaldzie i gratuluję Polakom, którzy na niego głosowali”, zakrzyknął mężczyzna. „Nie daj Chryste Panie Boże tego Tuska! A niech mu pies i małe pieski!”, odparła zagadkowo emerytka. „Może ważniejsi powinni być lekarze, lecznictwo, a nie PiS-owcy, których trzeba zamykać”, recenzowała pracę premiera kobieta i zachęcała, żeby rząd bardziej skupił się na bieżących problemach Polaków. „Mnie się za Kaczyńskiego lepiej żyło, spokojniej, ludzie nie byli nerwowi, teraz są ludzie nerwowi...”, przekonywała kobieta. I rzeczywiście już po chwili nasz reporter napotkał na ulicy bardzo nerwowego człowieka. „Czy to był dobry rok dla Polski i Polaków”, zapytał. A idź pan k….!!!”, zaklął szpetnie mężczyzna. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa i posłuchajcie, jak Polacy oceniają rząd w rok po wyborach parlamentarnych.

TUSK ROBI Z POLSKI IV RZESZĘ! KACZYŃSKI ZOSTAWIŁ ŚMIETNIK! NA ULICY AŻ SIĘ ZAKOTŁOWAŁO! - KOMENTERY Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.