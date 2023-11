Tutaj zamieszka Donald Tusk jako premier. Złoto i marmury. Ależ luksus! [TAJNE ZDJĘCIA]

Rezydencja, która jest przeznaczona do zamieszkania przez premiera to budynek wchodzący w skład kompleksu przy ul. Parkowej, w niedalekim sąsiedztwie Belwederu i Łazienek Królewskich. To jeden z najpilniej strzeżonych budynków w Polsce. Kiedyś budynek miał adres parkowa 27 i do tej pory zwany jest "willą przy Parkowej", chociaż obecny adres to ul. Sulkiewicza 6. Willa jest przeznaczona do mieszkania dla premiera, to nie każdy szef rządu się tam wprowadza. Bywa, że premier wybiera inne mieszkanie w Warszawie. Kto mieszkał w willi? Choćby Kazimierz Marcinkiewicz, Jarosław Kaczyński, Donald Tusk oraz Beata Szydło. Z budynku jest bardzo blisko do gmachu Kancelarii Premiera, bo zaledwie 800 metrów.

Tak wygląda willa premiera. Te luksusy czekają na nowego szefa rządu!

Willa przy Parkowej to elegancki budynek, który w środku kryje wiele tajemnic. Jest tam niemal 500 m kw, a goście są przyjmowani w eleganckim salonie, który mieści się na parterze. Oprócz salonu są tam też dwa pokoje. Na piętrze willi mieszą się kolejne saloniki, łazienki, kuchnia, sypialnia i dwie garderoby. Zobaczcie, jak willa wygląda w środku. Jest na czym oko zawiesić.

ZOBACZ: Tak mieszka Donald Tusk w Sopocie. Luksusowy apartament czy modna willa? A gdzie tam! Skromność bije po oczach MAMY ZDJĘCIA

Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka! Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Donald Tusk? w Warszawie w Gdańsku w Krakowie Dalej