Tym z wykształcenia jest Jarosław Kaczyński. Nie zgadniesz, gdzie pracował w latach 1982-1983

To właśnie dziś swoje 76 urodziny świętuje Jarosław Kaczyński. Choć mogłoby się wydawać, że wiek ten mógłby go już predysponować do spokojnego życia na emeryturze, to jednak prezes PiS wciąż jest jedną z najważniejszych postaci na polskiej scenie politycznej. Jakie zatem wykształcenie zdobył Jarosław Kaczyński, że pozwoliło mu ono aż na tyle lat pozostawać na świeczniku? Gdzie zdobywał doświadczenie zawodowe? Sprawdź odpowiedzi na te pytania!

i Autor: Super Express Jarosław Kaczyński