Upokarzające, jak traktują Olę Kwaśniewską! "Co jeszcze miałabym zrobić"

Gdzie pracowała Ola Kwaśniewska?

Ola Kwaśniewska od wielu lat jest wziętą dziennikarką. Pracowała m.in. w "Dzień dobry TVN", prowadziła "Miasto kobiet" w TVN Style i program "Niedziela słodko-Kwaśniewska" w radiu Planeta FM. Robiła także wywiady dla magazynu "Viva". Na rynku Ola Kwaśniewska ma zatem od lat wyrobioną markę. Złośliwi jednak nic sobie z tego nie robią i regularnie próbują ją upokorzyć. - Nie denerwuje cię, że wciąż jesteś identyfikowana głównie jako córka prezydenta? - spytała Olę Kwaśniewską dziennikarka "Wysokich Obcasów". - Rozumiem, że to jest etykietka, za pomocą której wielu ludziom łatwiej mnie określać. Dziennikarek jest dużo, córek prezydentów mało. Portale plotkarskie pisząc o mnie jako o dziennikarce, często biorą to słowo w cudzysłów, trochę jakby to było na niby - żali się dziennikarka.

Ola Kwaśniewska: "Jeśli ktoś chce ci dopiec, to znajdzie sposób"

Ola Kwaśniewska podkreśla, że zajmuję się dziennikarstwem "od prawie 20 lat". - Zrobiłam dziesiątki wywiadów dla "Vivy", prowadziłam rozmowy w telewizji, przepracowałam cztery lata w radiu. Nie wiem, co jeszcze miałabym zrobić, żeby być dziennikarką bez cudzysłowu - rozkłada bezradnie ręce córka Aleksandra Kwaśniewskiego. - Wiem, że w tym chodzi o to, żeby mnie uszczypnąć: co to za dziennikarka? To córka prezydenta, celebrytka i tyle. Jeśli ktoś chce ci dopiec, to znajdzie sposób, ja to przyjmuję z dobrodziejstwem inwentarza. Jestem z takiej rodziny, z jakiej jestem. Biorę na klatę to, że w mediach rzeczywiście pojawiłam się dlatego, że miałam nazwisko, nie udaję, że było inaczej. Ale każdy chce być doceniony za to, co robi i kim jest, a nie tylko w kontekście, do którego był czasowo i bez własnej woli przypisany. Narracja o mnie jest taka, że bez pleców na pewno bym nic nie zdziałała. Zakłada więc, że nie mam żadnych zdolności intelektualnych - przyznaje ze smutkiem Ola Kwaśniewska. W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniła się Ola Kwaśniewska od czasu jej występu w "Tańcu z gwiazdami".

Nie przegap: Kwaśniewska o swojej bezdzietności. Nie wytrzymała