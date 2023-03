W Polsce już można kupić jedzenie z robakami! Mamy cennik. Czekolada z owadami za 40 zł!

Owady jadalne w wielu smakach

Żywność z owadów nie jest zupełną nowością nawet w naszym kraju. Wielu z nas nieświadomie kupuje produkty zawierające np. mączkę z insektów albo barwniki z nich pochodzące. Ale jeśli ktoś chce spróbować samych owadów, np. suszonych, prażonych lub smażonych – nic straconego. Łatwo kupić takie wyroby w sklepach internetowych. Uprzedzamy, są to produkty kosztowne, bo np. 20-g torebka ze świerszczami w różnych smakach kosztuje ok. 15 zł. Do wyboru mamy owady m.in. w śmietanie z cebulą, albo z solą morską, albo ze słonym karmelem.

Możemy zamówić też np. chrupiącą przekąskę z szarańczy z suszonymi pomidorami, ziołami i przyprawami (ok. 30 zł). Jeśli zaś ktoś preferuje słodycze, może skusić się na apetycznie wyglądającą czekoladę „malinowy świerszczyk” o wadze 155 g. Kosztuje ok. 40 zł.

Świerszcze dla sportowców

A co najczęściej wybierają konsumenci? – Jeśli chodzi o larwy mącznika młynarka z to najchętniej wybierane są te z czosnkiem oraz z chili. W przypadku świerszczy, popularne są te z limonką oraz z musztardą – wymienia Elżbieta Sawicka-Katolik, właścicielka spółki Fruktovita, do której należy marka Robaki z Paki. A kim są kupujący produkty z owadów? – Mamy różnych klientów. Część zetknęła się z owadami podczas dalekich podróży i są też osoby młode, które chcą włączyć do diety wartościowe białko. Są to też sportowcy i survivalowcy, którzy potrzebują na wyprawę żywności, która nie zajmuje miejsca w plecaku, a jest pożywna. Ponieważ zrobił się ostatnio szum medialny wokół robaków, to też widzimy, że niektórzy chcą po prostu spróbować takiej żywności – informuje pani Elżbieta, która uważa, że cześć z nas przekona się do owadów. - Kiedyś nie do pomyślenia było, że można jeść krewetki. Dziś dla wielu osób są one ulubionym daniem - dodaje.

Wartościowy dodatek do żywności

Wysoka cena żywności z owadami wynika z faktu, że jest to produkt nowy. Nie można ich kupić, tak jak mięsa w każdym sklepie. W Polsce nie ma jeszcze hodowli owadów jadalnych, więc trzeba sprowadzać je z zagranicy. – Mówimy o nowej, jeszcze niszowej kategorii żywności w Europie. Naturalnym jest więc, że cena na tym etapie jest odpowiednio wyższa, tak jak jeszcze kilka lat temu mogliśmy obserwować wysokie ceny roślinnych zamienników mięsa. Wraz z popularnością żywności na bazie owadów oraz dynamicznym rozwojem całego rynku alternatyw mięsa, w przyszłości możemy spodziewać się, iż ceny te będą odpowiednio niższe – tłumaczy Patryk Sienkiewicz, właściciel sklepu internetowego z produktami marki Food Bugs.

– Obecnie nie ma jeszcze zbyt wielu farm owadów w Europie, ale buduje się ich kilka, co na pewno wpłynie pozytywnie na cały rynek. Warto wspomnieć, iż oferujemy głównie zdrowe przekąski i dodatki do żywności, które nie stanowią 100% zamiennika np. mięsa ale mają być wartościowym dodatkiem do codziennego żywienia, dlatego cena jest akceptowalna przez wielu klientów – dodaje Patryk Sienkiewicz.

