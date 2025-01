Kim jest Mateusz Morawiecki? Ma bardzo dobre wykształcenie

Mateusz Morawiecki przez kilka lat stał na czele polskiego rządu. Wiadomo o nim sporo, jeśli chodzi o oficjalne informacje. Polityk urodził się 20 czerwca 1968 roku we Wrocławiu. To polski polityk i menedżer, były prezes zarządu Banku Zachodniego WBK. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Business Administration Central Connecticut State University oraz Politechniki Wrocławskiej, studiów MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Uniwersytetu w Hamburgu oraz Uniwersytetu w Bazylei. Karierę zawodową rozpoczął w 1992 r. w spółce Cogito. W latach 1993 - 1996 pracował we wrocławskiej firmie Enter Marketing-Publishing. W 1995 r. odbył staż w Deutsche Bundesbank, a w latach 1996 - 1997 pracował na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem.

W 1998 r. został Zastępcą Dyrektora Departamentu Negocjacji Akcesyjnych w Komitecie Integracji Europejskiej i był członkiem grupy negocjującej przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (Bankowość i Finanse). Od 1998 do 2001 r. pracował w Banku Zachodnim – najpierw jako doradca Prezesa Zarządu, następnie Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający. W czerwcu 2001 r. Mateusz Morawiecki został Członkiem Zarządu Banku Zachodniego WBK, w maju 2007 r. powołany na stanowisko Prezesa Zarządu.

CZYTAJ: Tak naprawdę nazywa się Mateusz Morawiecki! Tego nie ma nawet w oficjalnej biografii

Prywatnie jest szczęśliwym ojcem i mężem. Ma dwoje starszych dzieci: córkę Aleksandrę, która jest już mężatką, a jej ślub był głośnym wydarzeniem oraz syna Jeremiasza. Ma też dwoje młodszych, nastoletnich już dzieci: córkę Magdę i syna Ignacego. Gdy był premierem niechętnie dzielił się prywatnymi sprawami. Gdy pokazywał, jak spęcza czas z rodziną to były to głównie zdjęcia wykonane na łonie natury. Teraz to się jednak zmieniło!

Tak mieszka Mateusz Morawiecki: nowoczesność z nutą elegancji

Morawiecki chętnie dzieli się kadrami z domu. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak mieszka były premier. Przede wszystkim w jego domu jest bardzo elegancko. Widać, że dom jest utrzymany w spójnym stylu, wnętrza są przestronne i nowoczesne, ale z nutką klasyki. Dużo tam bieli. Białe są ściany i ich ozdobne wykończenia oraz meble. W salonie uroku dodają zdobione zasłony i obrazy na ścianach, które są zdobione lamperiami w motywy roślinne. Morawieccy mają też podświetlany kredens. Cała rodzina może zaś wygodnie spędzić czas na miękkim i dużym narożniku.

W NASZEJ GALERII NIŻEJ ZDJĘCIA DOMU MORAWIECKIEGO

M. DWORCZYK: MORAWIECKI MÓGŁBY WALCZYĆ O PREZYDENTURĘ Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.