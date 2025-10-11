W takiej odsłonie jeszcze nie widzieliśmy Mateusza Morawieckiego! Wystylizował się na marsz PiS-u

W sobotę na Placu Zamkowym w Warszawie odbył się wiec PiS, w którym uczestniczyło 10-15 tys. osób.

Podczas wiecu przemawiali politycy PiS, m.in. Jarosław Kaczyński, który apelował o odwołanie rządu Donalda Tuska.

Mateusz Morawiecki wyróżnił się stylizacją, prezentując się w karmelowym płaszczu i szaliku w kratkę Burberry.

W sobotę na placu Zamkowym w Warszawie odbył się wiec zorganizowany przez PiS, na którym protestowano m.in. przeciwko nielegalnej migracji i umowie z Mercosurem. W wiecu, który trwał około 2,5 godziny i zgromadził, według szacunków PAP, od 10 do 15 tysięcy osób, przemawiali politycy PiS, w tym Jarosław Kaczyński, który apelował o odwołanie rządu Donalda Tuska. Oprócz Kaczyńskiego wystąpili także Beata Szydło, Mariusz Błaszczak, Mateusz Morawiecki, Przemysław Czarnek oraz Robert Bąkiewicz. W wydarzeniu uczestniczyli również posłowie PiS, członkowie Ruchu Obrony Granic oraz przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP. Zgromadzenie przebiegło bez incydentów.

Mateusz Morawiecki zadał szyku

Gdy na scenę wszedł Mateusz Morawiecki, wiele osób mogło się mocno zdziwić. Zazwyczaj były premier stawiał na granatowe garnitury i płaszcze w takim samym kolorze. Zawsze podczas oficjalnych wydarzeń pozostawał wierny stonowanym, ciemnym kolorom. Tym razem polityk postanowił nieco zaszaleć ze swoją stylizacją. Na marsz założył długi płaszcz w karmelowym kolorze, a do tego dobrał szalik w ponadczasowy wzór, doskonale znany wszystkim światowej sławy projektantom mody: kratkę Burberry. To beżowy wzór z czerwonym, czarnym i białym, symbol brytyjskiego stylu i luksusu. Trzeba przyznać, że Mateusz Morawiecki prezentował się bardzo dobrze, a do tego wyróżnił się z tłumu.

W Polsce wiele osób decyduje się na ciemne okrycia wierzchnie: czernie, szarości i ciemne brązy zdecydowanie królują na ulicach w okresie jesienno-zimowym. Mateusz Morawiecki udowodnił, że jasne kolory mogą wyglądać równie elegancko i pasują nawet panom. Zdecydowanie warto się zainspirować jego stylizacją w tym sezonie.

