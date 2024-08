Wałęsa zachęca, by pójść na kolanach do Częstochowy! Ale to, co mówi o Donaldzie Tusku to sensacja! Wytknął mu błąd

Lech Wałęsa nie ukrywa swojej sympatii do obecnej władzy. Ekipa rządu Donalda Tusk jest bliska jego sercu, były prezydent niejednokrotnie o tym mówił, bo swoich odczuć wcale nie ukrywa. Ostatnio nawet apelował do Polaków, by ci na kolanach dziękowali za, że opatrzność dała na ten trudny czas tak "wspaniałych prowadzących", których wprost wskazał z nazwiska: - Ludu mój ludu posłuchajcie mnie. Kończę bytowanie na tym padole, nie mam żadnego interesu. Na kolana WIĘC Rodacy dziękujmy opatrzności ZA TO ŻE KOLEJNY raz w historii otrzymujemy na TRUDNY CZAS wspaniałych prowadzących. Takich jak Tusk czy Bodnar - napisał niedawno w mediach społecznościowych Lech Wałęsa.

W czwartek 8 sierpnia były prezydent zaś udzielił wywiadu w Radiu Gdańsk. Od razu został zapytany o opinię na temat obecnej władzy. Legendarny przywódca Solidarności przyznał: - Problem polega na tym, że warunki, w jakich przyszło dziś rządzić są potworne. Poprzednia ekipa zamontował tle min, pułapek i zabezpieczeń, że ci bez przerwy muszą czuwać nad tym, jak to obejść, jak to uporządkować. (...) Ja jestem bardzo zadowolony, powinniśmy na kolanach iść do Częstochowy i dziękować, że mamy paru takich świetnych ludzi, którzy mimo wszystko radzą sobie - znów powtórzył Wałęsa.

Dopytany o rozliczenia poprzedniej ekipy władzy Lech Wałęsa nie ukrywał, że te rozliczenia jego zdaniem, są potrzebne. Jego zdaniem potrzebny jest jeszcze rok, by wszystko się poukładało. Trzeba też, według Wałęsy, poczekać na zmianę prezydenta: - Jak już trochę uporządkują, jak spadnie prezydent, który przeszkadza i utrudnia maksymalnie, jak trochę sądy podporządkują to zacznie się praca, bo ona idzie, ale idzie w trudnych warunkach. Jeszcze rok na uporządkowanie trzeba zostawić.

Wałęsa wskazał jeden błąd Tuska i jego ekipy

Pytany o ostatni sondaż na temat rządu, według którego większość badanych uważa, że rząd nie wywiązuje się z obietnic. Wałęsa wskazał więc jeden błąd Donalda Tuska. Mianowicie taki, że obecny premier nie pokazuje, dlaczego te rozliczenia się odbywają: - Tusk tu popełnia błąd i jego cała ekipa, bo nie pokazuje bez przerwy: "Patrzcie, musiałbym pozamykać wszystkich, a tego nie chcecie". (...) Nie tłumaczą dlaczego nie robią, chcą to zrealizować, ale warunki, które stworzyła tamta władza, jak zabetonowała wszystkie możliwości, nie pozwalają im na realizację słusznych rozwiązań. Wałęsa dokładnie wskazał, po co są te rozliczenia: - Rozliczenia są po to by oczyścić i odblokować, ale trzeba też pokazywać dlaczego rozliczenia są konieczne. Wszystko zrujnowali, prawo, zasady, wszystko, co ci dotknął jest zaminowane- mówił gorzko o poprzedniej władzy.

