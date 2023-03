Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska na poligonie! Wskoczyła do czołgu

Beata Kempa nagle wezwała Jana Pawła II do modlitwy! Wybuchła wielka awantura

Co się stało?!

Posłowie którzy są w składzie komisji obrony narodowej mieli okazję wybrać się na wyjazdowe posiedzenie komisji. Politycy dyskutowali o najważniejszych sprawcach dotyczących obronności państwa, a potem odwiedzili poligon w miejscowości Biedrusko (woj. wielkopolskie), który zajmuje prawie 7,3 tys. hektarów. Wicemarszałek Sejmu z PiS Małgorzata Gosiewska wskoczyła nawet do wnętrza czołgu. W końcu miała nie lada okazję, by poczuć się niczym słynna serialowa Marusia, ukochana Janka Kosa z serialu "Czterej pancerni i pies". Trzeba przyznać, że w kurtce z wojskowym kamuflażem prezentowała się jak prawdziwa czołgistka. Politycy byli też w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznaniu, gdzie mieli mogli sprawdzić swoją sprawność w strzelaniu. Również i wicemarszałek Gosiewska chwyciła za broń, by sprawdzić spostrzegawczość i celność w wirtualnej rzeczywistości: - Ruskie czołgi płonęły że aż miło - napisała polityczka na Facebooku.