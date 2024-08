Wiceminister MAP Robert Kropiwnicki wyruszył do pralni. Misja: czyste koszule

Podsumowanie 9. roku Agaty Dudy jako pierwszej damy. Wyliczamy, co zrobiła

Okropne, co spotkało Monikę Olejnik! W końcu nie wytrzymała

Pomnik Leppera nie stanie przed Sejmem? Wiemy, co dalej

to już 13 lat od śmierci

Agata Duda przeszła totalną metamorfozę! Jest zupełnie nie do poznania. MAMY DOWODY

Wiceministrowie to jedni za najbardziej zapracowanych polityków. To na nich spoczywa odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie poszczególnych resortów. Bywa, że brakuje im czasu na podstawowe obowiązki domowe, więc nie zdziwiło nas, że wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki korzysta z usług jednej z działających w Warszawie prali. Usługa obejmuje nie tylko pranie, ale i prasowanie, więc strój jest od razu gotowy do użycia i zadawania szyku na politycznych salonach.

Kim jest Robert Kropiwnicki?

Jak czytamy na stronie MAP: - Robert Kropiwnicki - polski polityk, prawnik, politolog i samorządowiec, doktor nauk prawnych, poseł na Sejm VI, VII, VIII, IX i X kadencji. Ukończył dzienne studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2005 r. i na tym samym Wydziale uzyskał w 2006 r. stopień doktora nauk prawnych. W okresie od 2000 r. do 2010 r. pracował jako nauczyciel akademicki. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, niezawisłości sędziowskiej oraz praw człowieka. (...) 13 grudnia 2023 roku powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.