Wielka gwiazda odchodzi z TVP! Jarosław Kulczycki wrócił tam po latach, a teraz się żegna

Jarosław Kulczycki żegna się z TVP, dowiedział się portal wirtualnemedia.pl. Jak ustalił portal Kulczycki będzie pojawiał się na antenie Telewizji Polskiej do końca roku. - Stacja potwierdziła, że dziennikarz rozstaje się z telewizją, a przyczyną są “powody osobiste i zmiana planów zawodowych”. Sam Kulczycki poproszony w tej sprawie o komentarz nie potwierdził ani nie zaprzeczył doniesieniom o rozstaniu z TVP - podał serwis branżowy.

Jarosław Kulczycki do TVP wrócił pod koniec zeszłego roku, gdy doszło do zmian na szczytach władz stacji. Pierwsze kroki w telewizji publicznej stawiał w połowie lat 90. Pracował tam wiele lat z niewielką przerwą, aż do 2016 roku. Przez pewien czas zajmował się też m.in. szkoleniami z zakresu wystąpień publicznych. W grudniu 2023 wrócił do Telewizji Polskiej, został szefem "Panoramy" i jednym z jej prowadzących. Jak czytamy na stronie TVP o Kulczyckim:

Z wykształcenia lingwista, z zawodu i zamiłowania dziennikarz telewizyjny. Zaczynał karierę w Polsacie, od 1995 roku w TVP. Na początku jedna z twarzy telewizyjnej Dwójki, realizował wywiady z ludźmi kultury. Zrealizował wiele politycznych wywiadów w związku z wejściem Polski do NATO i Unii Europejskiej. 3 maja 2004 roku prowadził studio Dwójki na żywo ze Strasbourga z Parlamentu Europejskiego. Prowadził Panoramę w TVP 2 i Wiadomości w TVP 1. Współkierował redakcją Interwencji w Polsacie, współtworzył format Infodziennika w TVP Info, gdzie prowadził też Panoramę Dnia, Poranek TVP Info i Infowieczór. Współtworzył i prowadził 24 Godziny w Nowa TV. Wykładowca akademicki (Uniwersytet SWPS i Akademia Koźmińskiego). Jeździ na nartach i nurkuje.