Wielka inba o Ficowskiego. Znany poeta falsyfikował wiersze Papuszy?

Tata zawsze mówił, że wszystko co robił – chociaż poświęcał się temu całkowicie i bezgranicznie, poświęcał temu całe lata pracy: badaniom nad Schulzem. Wojtkiewiczowi, no i oczywiście wszelkim sprawom cygańskim – to są wszystko tematy poboczne. Że on to robi kiedy nie pisze wierszy. Że poezja jest dla niego naczelna