Wielka rewolucja w przyjmowaniu komunii św. Decydować będzie proboszcz!

Monika Miller zrobiła to po raz pierwszy z nowym chłopakiem! Niezwykła chwila

Komunia św. o obniżonej zawartości glutenu. Biskup ujawnił szczegóły

Będzie można przyjmować komunię św. z obniżoną zawartością glutenu! To już pewne. Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski bp Piotr Greger poinformował, że Stolica Apostolska w dekrecie Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z grudnia 2022 r. "pozytywnie odniosła się do prośby polskich biskupów, dotyczącej zezwolenia przyjęcia komunii świętej w postaci chleba o niskiej zawartości glutenu". Biskup zaznaczył, że "będzie to duże uproszczenie dla osób chorych na celiakię". Okazuje się, że zaświadczenie o tej przypadłości medycznej nie będzie potrzebne. Decyzję o tym, czy dany wierny może przyjąć komunię św. z obniżoną zawartością glutenu, podejmie bowiem proboszcz lub inny duszpasterz. - Chodziło o zmianę brzmienia jednego z punktów Instrukcji Episkopatu Polski dotyczącego materii Eucharystii. Prosiliśmy o zgodę Stolicy Apostolskiej, aby taką decyzję mógł podjąć proboszcz miejsca lub duszpasterz, ewentualnie ten, kto przewodniczy liturgii, nie wymagając zaświadczenia o chorobie. Oczywiście tylko w uzasadnionej sytuacji - wyjaśnił biskup Piotr Greger.

W naszej galerii prezentujemy wzruszające zdjęcia Jana Pawła II z prymasem Stefanem Wyszyńskim

Sonda Chodzisz do komunii? Tak Nie