Wielka zmiana na twarzy Agaty Dudy. W takiej wersji jeszcze jej nie widzieliśmy!

Wydało się, co Agata Duda robiła, gdy męża nie było w Polsce! Nie była sama

Agata Duda często spotyka się z osobami potrzebującymi pomocy lub dbającymi o swój rozwój. Nie raz odwiedzała szpitale, szkoły czy seniorów. Ostatnio zaś pojawiła się w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Adamowie, gdzie spędziła czas z najmłodszymi, przyszłymi mamami i pracownikami. Zwiedziła ośrodek, oglądając sale zajęć oraz pokoje mieszkalne. Pierwsza dama zapoznała się ni tylko z działalnością placówki, ale także talentami wychowanków. Jak się okazało, wielu z nich może się pochwalić zdolnościami plastycznymi. Przygotowali także występ wokalny z patriotyczną piosenką.

Dzieci opowiedziały także o swoich sposobach spędzania wolnego czasu, jak granie w piłkę czy bawiąc się na placu zabaw. To zainspirowało pierwszą damą, by zaprosić ich do Pałacu Prezydenckiego, gdzie latem można się świetnie bawić w ogrodzie.

Agata Duda przeczytała dzieciom także bajkę "Malutka czarownica", o której później dyskutowała ze słuchaczami. Podkreślała także korzyści płynące ze wspólnego czytania na głos, jak rozwijanie wyobraźni czy ćwiczenie pamięci. Było widać, że zarówno wychowankowie, jak i żona prezydenta świetnie się razem bawią. Uśmiech nikomu nie schodził z ust.

Przy okazji czytania żona prezydenta postanowiła założyć na nos okulary! To szczególna okazja, bowiem zazwyczaj pierwsza dama z nich nie korzysta. Małżonka Andrzeja Dudy postawiła na duże szkła w wyrazistych, czarno-złotych oprawkach, które świetnie komponowały się nie tylko z jej strojem, ale także z biżuterią.

Ponadto Agata Duda postawiła na asymetryczną czarną marynarkę i długą beżową spódnicę w fantazyjny czarny wzór. Całość dopełniła skromna złota broszka na klapie. Wyglądała jak z obrazka!

W naszej galerii możesz zobaczyć Agatę Dudę w wiosennych kolorach:

