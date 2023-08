Wielki powrót do „Teleexpressu”! Widzowie doczekali się po latach

BROWAR 20 ZŁ? To jest chore! Polacy KLNĄ na wakacyjną DROŻYNĘ! | Komentery

To już 12 lat

„Teleexpress” jest nadawany od 26 czerwca 1986 roku. Niemal od razu zaskarbił sobie sympatię wielu widzów, a latami przybywali też nowi wielbiciele tego formatu. Wiele osób na pewno pamięta czasy, gdy program był prowadzony przez Macieja Orłosia, który nadawał „Teleexpressowi” charakterystycznego klimatu. Po jego odejściu z TVP dużą sympatią zaczęła cieszyć się Beata Chmielowska-Olech, która olśniewa swoją urodą.

Teraz TVP zamieściło oficjalny komunikat, w którym informuje o wielkim powrocie do „Teleexpressu”. Jak się okazuje, po siedmiu latach nieobecności do redakcji dołączy Marta Piasecka. Dziennikarka nie ukrywa swojej radości.

- Bardzo cieszę się, że wracam do tej redakcji. Z ekipą programu znamy się i lubimy. Są to profesjonaliści, a wspaniali prowadzący, na czele z Beatą Chmielowską-Olech, dają mi od lat ogromne wsparcie. „Teleexpress” to mój ulubiony format newsowy - informacje przekazywane są w sposób zwięzły, przystępny, sympatyczny i z pewną dozą humoru. Nie mogę się doczekać rozmowy z „teleexpressowym widzem” – stwierdziła w komunikacie stacji.

Obecnie Martę Piasecką można było oglądać głównie na TVP Info, gdzie prowadziła takie programy jak Wstaje Dzień”, „Info Raport”, „Info Dzień” czy rozmowy z gośćmi. Ponadto jest współprowadzącą programu „Operacja zdrowie” o audycji w radiowej Trójce pt. „Trójka po królewsku”. Z „Teleexpressem” była związana poprzednio w 2016 roku.

