"Super Express" rządzi w Internecie. Jesteśmy wśród najlepszych w Polsce. Ranking pokazuje wszystko!

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2025-10-20 12:55

Wielki sukces "Super Expressu". Według rankingu Wirtualnego Wskaźnika Wpływu (WWW) nasza marka znalazła się wśród najlepszych mediów, które mają największy wpływ na internautów. WWW pokazuje całościowy wpływ danego medium w internecie, bazując na 11 kategoriach. Jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o zasięg ogólny oraz w kategorii "Informacje".

Zamówiła przez internet telefon za 700 zł. Dostała ziemniaki w ręcznikach

i

Autor: Archiwum/ Materiały prasowe Zamówiła przez internet telefon za 700 zł. Dostała ziemniaki w ręcznikach

Wirtualny Wskaźnik Wpływu toto poglądowy wskaźnik pokazujący skumulowaną miarę zasięgu i wpływu danego medium w internecie. Pod uwagę branych jest kilkanaście kryteriów, których w sumie jest 11, dotyczących danego medium, jak np. liczba odsłon strony internetowej, liczba interakcji na Facebooku czy Tik Toku albo odsłon wideo na YouTube, czyli jest to połączenie zaangażowania i zasięgu. Każdy z tych elementów ma swoją wagę. W ramach WWW publikowane są wyniki mediów w kategoriach tematycznych, takich jak: 

  • TOP50, kategoria ogólna, bez podziału na tematykę mediów
  • Szczegółowe wyniki dla poszczególnych wskaźników, tutaj pokazujemy TOP30
  • TOP10 w tematyce Informacje
  • TOP10 w tematyce Biznes
  • TOP10 w tematyce Lifestyle
  • TOP10 w tematyce Rozrywka
  • TOP10 w tematyce Tech
  • TOP10 w tematyce Sport
  • TOP10 w mediach lokalnych

Z zebranych danych wynika jasno, że "Super Express" w kategorii TOP50 i TOP10 w tematyce Informacje znalazł się w czołówce. W badaniu wzięto pod uwagę łączną liczbę odsłon dla wszystkich treści opublikowanych w dniach 1-31 września 2025 roku dla danego medium. I tak w kategorii: TOP50, kategoria ogólna, bez podziału na tematykę mediów, "Super Express" znalazł się na trzecim miejscu, na tej samej pozycji znaleźliśmy się też w kategorii: TOP10 w tematyce Informacje. Wyprzedzają nas (w obu tematykach) jedynie Onet i Wirtualna Polska. 

Ekspert od mediów, medioznawca prof. Wiesław Godzic ocenia, że "Super Express" doskonale wpasowuje się w to, co lubią użytkownicy sieci: 

Dawniej się mówiło tak z angielska, że content is the king, czyli treść jest królem. Przez pewien czas wydawało się, że to traci na znaczeniu, że dystrybutor jest najważniejszy, a teraz znowu widać, że treść na dłuższą metę  jednak wygrywa. "Super Express" dobrze się wpasowuje do tej poetyki, którą najbardziej lubią masowi użytkownicy internetu. To był pierwszy w Polsce tabloid, który zapoczątkował fazę tabloidyzacji i utrwalił się w tym stylu. Nie dziwi mnie to, że jest w tym czołówce tych, którzy mają największe zasięgi, bo  w gruncie rzeczy chodzi o dotarcie i o skupienie uwagi. „Super Expressowi” można pogratulować, że tradycyjne medium dobrze się znajduje w nowoczesnym elektronicznym środowisku. No i niech tak dalej będzie - podsumowuje. 

Jak podkreślił w rozmowie z Wirtualnymi Mediami, dr Jan Zając, prezes zarządu Sotrendera, firmy która jest partnerem Wirtualnego Wskaźnika Wpływu oraz firma zajmująca się profesjonalną analizą social mediów: 

Współczesne media docierają do odbiorców w wielu kanałach, w tym przez swoje profile social mediowe. Warto to mierzyć, analizować i porównywać, bo inaczej trudno jest ocenić rzeczywisty potencjał wydawcy i oferowanych przez niego kampanii reklamowych. Liczę na to, że nowy ranking WWW i zaproponowana przez Wirtualne Media metodologia będzie ważnym krokiem w precyzyjnym mierzeniu działań mediów w wielu kanałach. Obiecujemy dalsze wsparcie tej inicjatywy i z uwagą wsłuchujemy się w feedback rynku.

Sonda
Czytasz papierowe wydanie "Super Expressu"?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki