"Super Express" rządzi w Internecie. Jesteśmy wśród najlepszych w Polsce. Ranking pokazuje wszystko!

Wirtualny Wskaźnik Wpływu toto poglądowy wskaźnik pokazujący skumulowaną miarę zasięgu i wpływu danego medium w internecie. Pod uwagę branych jest kilkanaście kryteriów, których w sumie jest 11, dotyczących danego medium, jak np. liczba odsłon strony internetowej, liczba interakcji na Facebooku czy Tik Toku albo odsłon wideo na YouTube, czyli jest to połączenie zaangażowania i zasięgu. Każdy z tych elementów ma swoją wagę. W ramach WWW publikowane są wyniki mediów w kategoriach tematycznych, takich jak:

TOP50, kategoria ogólna, bez podziału na tematykę mediów

Szczegółowe wyniki dla poszczególnych wskaźników, tutaj pokazujemy TOP30

TOP10 w tematyce Informacje

TOP10 w tematyce Biznes

TOP10 w tematyce Lifestyle

TOP10 w tematyce Rozrywka

TOP10 w tematyce Tech

TOP10 w tematyce Sport

TOP10 w mediach lokalnych

Z zebranych danych wynika jasno, że "Super Express" w kategorii TOP50 i TOP10 w tematyce Informacje znalazł się w czołówce. W badaniu wzięto pod uwagę łączną liczbę odsłon dla wszystkich treści opublikowanych w dniach 1-31 września 2025 roku dla danego medium. I tak w kategorii: TOP50, kategoria ogólna, bez podziału na tematykę mediów, "Super Express" znalazł się na trzecim miejscu, na tej samej pozycji znaleźliśmy się też w kategorii: TOP10 w tematyce Informacje. Wyprzedzają nas (w obu tematykach) jedynie Onet i Wirtualna Polska.

Ekspert od mediów, medioznawca prof. Wiesław Godzic ocenia, że "Super Express" doskonale wpasowuje się w to, co lubią użytkownicy sieci:

Dawniej się mówiło tak z angielska, że content is the king, czyli treść jest królem. Przez pewien czas wydawało się, że to traci na znaczeniu, że dystrybutor jest najważniejszy, a teraz znowu widać, że treść na dłuższą metę jednak wygrywa. "Super Express" dobrze się wpasowuje do tej poetyki, którą najbardziej lubią masowi użytkownicy internetu. To był pierwszy w Polsce tabloid, który zapoczątkował fazę tabloidyzacji i utrwalił się w tym stylu. Nie dziwi mnie to, że jest w tym czołówce tych, którzy mają największe zasięgi, bo w gruncie rzeczy chodzi o dotarcie i o skupienie uwagi. „Super Expressowi” można pogratulować, że tradycyjne medium dobrze się znajduje w nowoczesnym elektronicznym środowisku. No i niech tak dalej będzie - podsumowuje.

Jak podkreślił w rozmowie z Wirtualnymi Mediami, dr Jan Zając, prezes zarządu Sotrendera, firmy która jest partnerem Wirtualnego Wskaźnika Wpływu oraz firma zajmująca się profesjonalną analizą social mediów:

Współczesne media docierają do odbiorców w wielu kanałach, w tym przez swoje profile social mediowe. Warto to mierzyć, analizować i porównywać, bo inaczej trudno jest ocenić rzeczywisty potencjał wydawcy i oferowanych przez niego kampanii reklamowych. Liczę na to, że nowy ranking WWW i zaproponowana przez Wirtualne Media metodologia będzie ważnym krokiem w precyzyjnym mierzeniu działań mediów w wielu kanałach. Obiecujemy dalsze wsparcie tej inicjatywy i z uwagą wsłuchujemy się w feedback rynku.