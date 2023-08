Do Internetu trafił zwiastun nowego filmu Agnieszki Holland. "Zielona granica" opowiada o kryzysie na granicy polsko-białoruskiej, który rozpoczął się w wakacje 2021 roku. To wtedy na granicy Polski z Białorusią zaczęły się masowe, nielegalne przekraczania granicy przez migrantów m.in. z Iraku i Afganistanu. Wśród nich byli głownie młodzi mężczyźni, ale też kobiety i dzieci. Część osób była wycofana na teren Białorusin, dochodziło do przerażających scen. Straż graniczna musiała radzić sobie też z atakami ze strony migrantów, którzy rzucali kamieniami i niszczyli przygraniczne zasieki i umocnienia. Zwiastun filmu Holland narobił zamieszania. Krystyna Pawłowicz zareagowała bardzo ostro, dodała kilka wpisów dotyczących filmu:

- Pani A.HOLLAND i podobni CZEŚĆ i DOBRE IMIĘ,oraz GODNOŚĆ człowieka,też🇵🇱ŻOŁNIERZY broniących bezpieczeństwa i nienaruszalności🇵🇱granic-podlegają konstytucyjnej OCHRONIE ! Jak pani śmie lewackimi,filmowymi kłamstwami atakować OBROŃCÓW 🇵🇱GRANIC ? W sytuacji zagrożenia PRZEPROŚ ! Nie będzie cicho,p.HOLLAND ! Pani bezmyślny,fejkowy,nieodpowiedzialny,haniebny gadzinowiec szczuje Polaków na ich obrońców ! Zaszczuwa ich rodziny ! Daje podłe,kłamliwe argumenty wrogom 🇵🇱! Już dawno wyłączyła się pani z grupy ludzi przyzwoitych Jest pani chora z nienawiści do 🇵🇱 - napisała.

W podobnym ostrym tonie na temat filmu Agnieszki Holland wypowiedziała się też Marianna Schreiber, która przecież przez miesiąc była w wojsku w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. - Pisaliście żebym obejrzała najnowsze „dzieło” Pani Holland. Nie ukrywam, że zrobiłam to bez entuzjazmu, ale skusiłam się i obejrzałam ten trajler. Pierwsze moje wrażenie: WTF?? Musiałam sprawdzić czy nie jest to dzieło Mosfilmu. Szczerze? zastanawiam się czy jest sens komentować ten paszkwil na Polskie Wojsko, na Polską Straż Graniczną. Przecież ten film wygląda, jak wykłuty spod dłuta rosyjskiego propagandzisty. To przykre, że A. Holland - reżyserka wręcz wybitna (takie filmy jak „Europa, Europa” czy „Obywatel Jones”) to dzieła znakomite, rozmienia swoją karierę na drobne - oceniła.

